Reclamos a diputados de Panamá por cambios a proyecto de reforma electoral

Ciudadanos y militantes de distintas organizaciones realizan hoy una protesta contra las reformas electorales que adelanta el Parlamento panameño, en la calle 50 en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 6 oct (EFE).- Centenares de personas protestaron este miércoles en la Ciudad de Panamá para exigir el rechazo a los cambios aprobados por los diputados a un proyecto de reformas a la ley electoral, consensuado durante meses en una comisión nacional que planteó, entre otros, eliminar el fuero penal, que haya un subsidio electoral más equitativo y ampliar la paridad género a los partidos.

Ataviados de blanco y con pancartas con mensajes como "Fraude Electoral", al menos 400 manifestantes hicieron una "cadena humana" en la transitada calle 50 de la capital, sin bloquear el tráfico, para exigir que se respeten puntos que consideran "fundamentales" en las reformas electorales avancen.

Los diputados del Parlamento panameño "no quieren aceptar los cambios propuestos en las reformas electorales, por lo menos los más importantes: que no haya fuero penal, que haya un subsidio electoral o financiamiento público más equitativo, dándoles 15 % a los candidatos independientes", que según lo aprobado por los diputados recibirán 3,5 %.

"El 50 % de las personas (en Panamá) están inscritos en partidos políticos, el resto no lo está, son independientes, entonces por qué le van a dar el 96,5 % y solamente el 3,5 % a los candidatos independientes", explicó Aurelio Barría, dirigente histórico del movimiento que exigía la caída del general Manuel Antonio Noriega (1934-2017).

En declaraciones a Efe, Barría recalcó que los diputados de la Comisión de Gobierno, donde se desarrolla el primero de los tres debates parlamentarios para la aprobación de la reforma, "no van a cambiar ni suspender el fuero penal" electoral, como propuso la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Los legisladores "quieren mantener la inmunidad durante toda la campaña, y la pregunta es ¿por qué tienen privilegios? Si cometen delitos, tienen que ser investigados y arrestados", agregó

Otro punto capital para la sociedad civil es que dentro de las reformas electorales hay que mantener "la paridad de género", pues "si va a tener en un partido o circuito 10 candidatos, 5 hombres y 5 mujeres, eso es igualdad".

La paridad de género dentro de los partidos o postulaciones de cara a las próximas elecciones es uno de los avances más emblemáticos dentro del proyecto de ley, pero fue anulado por los diputados.

De cara a las próximas elecciones, en 2024, la Comisión Nacional de Reformas Electorales(CNRE) —en la que están representados todos los partidos políticos y la sociedad—, elaboró el proyecto de ley 544 que reforma el Código Electoral a instancias del Tribunal Electoral (TE).

Sin embargo, en la primera discusión parlamentaria los diputados están eliminando y modificando artículos del proyecto, lo que generó muchas críticas, obligó a la suspensión temporal de los debates y a la instalación de una mesa técnica en la que algunos de los cambios fueron revertidos.

Este miércoles continuaba el debate del tercer y último bloque de esas modificaciones, que cuenta con la presencia de representantes de la sociedad civil, entre ellos grupos de mujeres que tomaron la palabra para insistir en que deben "ser tomadas en cuenta".

"La mitad de la población (son mujeres) y sin mujeres no hay democracia", las políticas "no son una cuota somo suplente", dijo durante la sesión parlamentaria la diputada Walkiria Chandler, que acudió como parte del Colegio Nacional de Abogados.