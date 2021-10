Raquel Perera apuesta por su look más colorido para pasear a su mascota

06-10-2021 Raquel Perera, paseando a su mascota con un llamativo look EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La empresaria disfrutó de un tranquilo paseo con su perro con un cómodo y colorido conjunto con el que acaparó todas las miradas



MADRID, 7 (CHANCE)



Disfrutando de su soltería después de un breve romance con Miguel Such que terminó antes de que la relación tuviese tiempo de consolidarse, Raquel Perera ha comenzado el curso escolar con ilusionantes proyectos de los que por el momento no ha desvelado ningún detalle.



Volcada en sus amigas más cercanas - entre las que se encuentra Sara Carbonero, con quien ha vivido un verano de lo más especial en Cádiz - y en los dos hijos que tuvo con Alejandro Sanz, Alma y Dylan, Raquel lleva una vida de lo más tranquila en Madrid, donde está feliz después de más de una década residiendo en Miami junto al cantante.



Aprovechando las suaves temperaturas de este inicio de otoño en la capital, la empresaria dio un tranquilo paseo con su mascota por los alrededores de su domicilio, en la exclusiva localidad de Pozuelo de Alarcón. Demostrando que el color es lo suyo, Raquel lució un outfit de lo más colorido con el que no pasó desapercibida. Con una gorra, mallas de ciclista en rosa fucsia, camiseta sin mangas 'tie dye' en el mismo tono - al igual que sus calcetines altos y sus zapatillas deportivas - la ex de Alejandro Sanz demostró que no teme a la combinación de colores fuertes y, de lo más relajada y pendiente de su teléfono móvil, acaparó todas las miradas con el look más llamativo del día.