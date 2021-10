Portaltic.-Twitch confirma el acceso de un "tercer actor malicioso" a sus sistemas

24-05-2021 Imagen del logo de Twitch POLITICA TWITCH



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Twitch ha confirmado el acceso de un "tercero actor malicioso" a sus sistemas tras un cambio en la configuración del servidor de la plataforma, lo que llevó a la filtración de datos el código fuente de un videojuego desarrollado por Amazon Game Studios aún no anunciado, y los ingresos de 'streamers' como Ibai o auronplay.



La plataforma de 'streaming' propiedad de Amazon está investigando la filtración de datos por parte de un usuario anónimo,y reconoce que ha ocurrido tras "un cambio de configuración en el servidor", como recoge en un comunicado.



Dicho cambio habría permitido el posterior acceso de un "tercer actor malicioso", que habría obtenido la información encontrada más tarde en Internet, aunque desde la compañía creen que no ha expuesto las credenciales de acceso ni los números completos de las tarjetas bancarias, que no se guardan en Twitch.



El archivo filtrado, de 125GB, contiene elementos como el código fuente de su página web con comentarios, así como de las versiones para consolas o móviles del servicio, así como contraseñas de los usuarios, aunque estas se encuentran protegidas por encriptación, y una plataforma alternativa para competir con Steam, conocida como Vapor.



También incluye las supuestas ganancias de algunos de los 'streamers' más populares de la plataforma, como Shroud, Nickmercs y DrLupo, y los pagos directos que reciben de los usuarios. Y muestran los cien canales con más ingresos desde agosto de 2019 a octubre de 2021, con los españoles auronplay (más de 3 millones de dólares) e Ibai (más de 2,3 millones de dólares) en los puesto 9 y 18, respectivamente.