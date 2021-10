Portaltic.-Los buscadores alternativos a Google reclaman a la UE normas para los menús de preferencias de búsqueda

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Un grupo de buscadores de Internet, entre los que se encuentra DuckDuckGo, ha reclamado a la Unión Europea (UE) que establezca normas adicionales para regular los menús de Android que permiten que los usuarios modifiquen sus preferencias de búsqueda, de forma que se fomente la competencia frente a Google y sea más fácil cambiar de buscador preferido.



El proceso actual para que los usuarios establezcan un buscador diferente a Google en dispositivos ya configurados es de más de 15 clics, como han denunciado en una carta abierta dirigida a la Comisión Europea los buscadores DuckDuckGo, Ecosia, Lilo y Qwant.



El Acta de Mercado Digital de la UE, ya en vigor, obliga al gigante estadounidense a ofrecer otros buscadores en Android como alternativa al suyo propio, que ya no se elige por defecto y que los usuarios pueden elegir al configurar un dispositivo nuevo.



No obstante, la alianza de buscadores denuncia que la legislación comunitaria no soluciona "el acaparamiento de posiciones predeterminadas de Google", y señala limitaciones que impedirán cambios en el dominio de su buscador.



De esta manera, los rivales señalan que el menú que permite seleccionar otro buscador preferido no está disponible ni en el navegador de Google, Chrome, ni en otros sistemas operativos.



También señalan que esta configuración "solo se muestra una vez" y que el diseño elegido por Google en Android aparece "cuando los usuarios no están inclinados a hacer cambios en el motor de búsqueda". Después, se complica el proceso y requiere más de 15 clics o resetear el móvil.



Asimismo, la carta destaca que el sistema actual "no se aplica a todos los puntos de acceso a búsquedas de Android", y señala que "no hay garantías de que se vaya a aplicar a nuevas formas de búsqueda que aparezcan".



Por ello, los rivales de Google han reclamado a la Comisión que "debería establecerse de forma obligatoria y de manera más amplia un menú de preferencias debidamente diseñado" que garantice la competencia entre los diferentes buscadores.



La misiva también reclama a la UE que evite que Google configure a su buscador por defecto en nuevos elementos de su sistema Android, así como que el proceso de cambiar de buscador preferido pueda hacerse en cualquier momento con un solo clic.