Portaltic.-El 41% de los ciberataques a empresas en España se producen a través de los teléfonos móviles

MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Los teléfonos móviles son ya la principal vía de entrada de ciberataques corporativos en España, ya que el 41 por ciento del total de los producidos en 2021 tuvo lugar a través de estos dispositivos, algo por debajo de la media europea.



Los 'smartphones' se han convertido en un objetivo prioritario para los cibercriminales cuando ponen a las empresas en el punto de mira, como se desprende del Informe de Ciberpreparación de Hiscox 2021.



Concretamente, un 41 por ciento de los ciberataques a empresas españolas se producen ya a través del teléfono móvil, ya sean teléfonos corporativos (22%) o teléfonos móviles personales usados para trabajar (19%).



No obstante, a pesar de estas cifras, España está mejor posicionada en seguridad de dispositivos móviles que el resto de Europa, donde un 26 por ciento de los ataques corporativos se produce a través de móviles de empresa y un 22 por ciento a través de los personales, para un 48 por ciento en total.



Debido a la Covid-19, el número de trabajadores en remoto se ha incrementado un 46 por ciento de media y esto ha ido acompañado de un mayor uso de los teléfonos móviles para asuntos laborales y de una mayor preocupación por parte de las empresas.



Un 58 por ciento de ellas se sienten más vulnerables frente a los ciberataques al tener a sus empleados a distancia y ya están tomando medidas, destinando el 56 por ciento de su presupuesto de TI a implementar sistemas para detectar conexiones y dispositivos no autorizados.



CONSEJOS DE CIBERSEGURIDAD



Con el objetivo de concienciar sobre los riesgos del uso de dispositivos móviles para trabajar y ayudar a las empresas a minimizar los riesgos, Hiscox ha recopilado algunos consejos para hacer más seguro su uso.



La empresa recomienda utilizar dispositivos siempre actualizados y sin 'rootear', es decir, sin eliminar las limitaciones del sistema operativo. El 57 por ciento de los dispositivos Android y el 20 por ciento de los móviles de Apple no tienen instalada la última actualización de su sistema operativo, lo que compromete seriamente su seguridad.



Otras recomendaciones pasan por gestionar las aplicaciones, que pueden tener brechas de seguridad y se deben descargar solo de tiendas oficiales, así como controlar sus permisos y tener siempre una copia de seguridad que recuperar en caso de ataque. Las empresas españolas son conscientes de la importancia de esto y un 74 por ciento realiza copias de seguridad frecuentes de sus sistemas.



Asimismo, Hiscox aconseja separar lo profesional de lo personal, ya que el 28 por ciento de los ciberataques se producen a través del 'phishing' o 'spoofing' a empleados, además de respetar los canales corporativos y vigilar las videollamadas y la información sensible que pueda exponerse.



Las medidas de seguridad para empresas se completan con el uso de contraseñas seguras (también en los perfiles de trabajo), evitar la conexión a redes públicas como WiFi debido a sus riesgos, y hacer uso de un antivirus de confianza y actualizado.