Perú sube nuevamente tasa a 1,5% en intento por frenar inflación

(Bloomberg) -- Perú ajustó su política monetaria por tercer mes consecutivo, después de que la inflación subiera a su tasa más alta en 12 años y la volatilidad política tuviera un impacto en la moneda.

El banco central elevó su tasa de referencia medio punto porcentual, a 1,5%, igualando la media pronosticada por los economistas encuestados por Bloomberg.

Perú y el resto de los bancos centrales importantes de América Latina con metas de inflación están retirando el estímulo en tanto que los precios al consumidor suben más rápido que su objetivo. A medida que el Gobierno flexibilizó los controles que había impuesto para frenar la propagación de covid-19, la demanda reprimida provocó el aumento de los precios, mientras que el incremento de los costos mundiales de los alimentos y la energía también perjudicó a los consumidores.

El banco central de Perú lidia actualmente con esas mismas tendencias globales, así como con la volatilidad doméstica. Las acciones, los bonos y la moneda de la nación se recuperaron el jueves, un día después de que el presidente, Pedro Castillo, reemplazara al primer ministro de extrema izquierda por una opción más convencional, en un intento por mejorar las relaciones de su Administración con el Congreso.

Aun así, el sol ha caído un 11% desde que Castillo ganó inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú en abril.

La tasa de política monetaria aún muy baja, los aumentos de los precios al consumidor más grandes de lo esperado, las expectativas de inflación al alza y una mayor incertidumbre política “justifican una ruta de normalización de la política monetaria más rápida y anticipada hacia al menos una postura de política neutral”, dijo Sergio Armella, economista sénior de Goldman Sachs Group Inc. para América Latina en una nota el jueves, antes de la decisión de tasas.

Caída profunda

Después de la pandemia, el banco central de Perú recortó su tasa de interés clave a 0,25%, la más baja de América Latina, y la mantuvo en ese nivel hasta agosto. En 2020, la nación sufrió la caída más profunda entre las principales economías de la región, pero ahora se está recuperando con fuerza. El producto interno bruto crecerá un 11,9% este año, según un pronóstico del banco central.

La tasa de inflación anual saltó a 5,2% el mes pasado, su ritmo más rápido desde 2009. El banco central apunta a una inflación de 2%, más o menos un punto porcentual.

Castillo destituyó al primer ministro, Guido Bellido, el miércoles, diciendo que esto mejoraría la gobernabilidad. Bellido fue reemplazado por la exjefa del Congreso, Mirtha Vásquez, luego de semanas de enfrentamientos entre la Administración de Castillo y los legisladores.

La decisión de hoy fue pronosticada por cuatro de los siete analistas encuestados por Bloomberg; dos esperaban un aumento menor, de un cuarto de punto porcentual, y uno pronosticó que no habría ningún cambio.

