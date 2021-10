Peñarol busca seguir en la cima y Nacional no perder pisada

Jugadores de Peñarol celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Nathalia Aguilar

Montevideo, 7 oct (EFE).- Peñarol busca su tercera victoria seguida para continuar en lo más alto de la clasificación ante un débil Rentistas -aún sin puntos-, mientras que el Nacional no quiere perder pisada e intentará imponerse al Fénix en la quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo.

El equipo de Mauricio Larriera tuvo un gran juego en la pasada jornada ante el Wanderers, ya que dominó de principio a fin y venció con claridad por 2-0 al hasta entonces líder de la tabla.

Ahora, el Peñarol se medirá al que fuera equipo revelación en la pasada campaña, ya que incluso logró clasificarse para la Copa Libertadores, pero que en este Clausura ha perdido sus cuatro partidos.

Para este partido el entrenador no podrá contar con sus dos principales joyas, los jóvenes delanteros Facundo Torres y Agustín Álvarez, ni con el lateral Giovanni González, puesto que todos ellos están con la selección uruguaya para la triple fecha de las eliminatorias mundialistas.

Por su parte, Nacional abrochó una agónica victoria por 2-1 frente al campeón del Apertura, Plaza Colonia, gracias a un gol en los últimos instantes de juego y ahora necesita seguir en la senda del triunfo para no perderle pisada a los de arriba, tanto en el Clausura como en la Tabla Anual acumulada.

Otro de los juegos destacados de la jornada será el que enfrente al Wanderers con el Montevideo City Torque, ya que uno quiere recuperarse de la caída ante Peñarol mientras que el otro arriba con la motivación de haber vencido con contundencia al Boston River por 4-3.

En tanto, el Plaza Colonia, que hasta hace algunas fechas sacaba varios puntos de diferencia a los dos grandes en la Tabla Anual acumulada, ha perdido casi toda su ventaja tras una serie de malos resultados, por lo que está urgido de una victoria ante el Cerrito para no ser avasallado.

- Encuentros de la 5ª fecha del Torneo Clausura:

08.10: Cerro Largo-Deportivo Maldonado.

09.10: Progreso-River Plate, Rentistas-Peñarol y Montevideo Wanderers-Montevideo City Torque.

10.10: Boston River-Villa Española, Sud América-Liverpool y Fénix-Nacional.

11.11 Plaza Colonia-Cerrito.