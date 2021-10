Pekín califica de "constructiva" la última reunión China-Estados Unidos

Jake Sullivan, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Ken Cedeno / POOL

Pekín, 7 oct (EFE).- China calificó hoy de "constructiva" la reunión que mantuvieron el miércoles Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, y el máximo responsable de la diplomacia china, Yang Jiechi, en la ciudad suiza de Zúrich.

"La reunión fue constructiva y propicia para mejorar el entendimiento. Se acordó fortalecer la comunicación, manejar adecuadamente las diferencias, evitar el conflicto y trabajar para que las relaciones bilaterales vuelvan al camino correcto", indicó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores chino en un comunicado.

Se esperaba que el encuentro relajara las tensiones en las maltrechas relaciones entre los dos países -con fricciones en los planos comercial, tecnológico, de derechos humanos o de seguridad- tras la fallida cumbre celebrada el pasado marzo en Alaska, en la que Yang mantuvo una tensa discusión con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.

El comunicado chino no hizo mención a si Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán una reunión virtual antes de que acabe este año, tal y como avanzó ayer una alta funcionaria estadounidense.

La fuente estadounidense destacó que Washington expuso que busca "estabilidad para poder competir de forma intensa pero responsable", aunque Pekín recalcó hoy que se opone a usar la palabra "competición" para definir las relaciones entre ambos.

Yang afirmó que China busca una "coexistencia pacífica", mientras que Sullivan enfatizó que EE.UU. "seguirá invirtiendo en su propia fortaleza nacional" y "trabajando con sus aliados y socios", según el comunicado de la Casa Blanca.

El asesor de Biden planteó a Yang su inquietud por los derechos humanos en la provincia de Xinjiang y en Hong Kong, así como por la situación en el Mar de China Meridional y a cuenta de las últimas incursiones aéreas chinas cerca de Taiwán, que han provocado que las relaciones entre Taipei y Pekín atraviesen su peor momento en las últimas décadas, según las autoridades de la isla.

Según el comunicado chino, Yang se limitó a exponer a su interlocutor que espera que EE.UU. adopte "políticas racionales y pragmáticas" y que no use "cuestiones relacionadas con la soberanía y la seguridad" para "interferir" en los asuntos internos de China.

El comunicado chino también recoge que Estados Unidos "se adhiere" al acuerdo según el cual Washington reconoce desde 1979 a Pekín como el único Gobierno chino.

Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre ambas potencias, sobre todo porque Washington es el principal suministrador de armas de la isla y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China.

Ambas partes coincidieron en que la conversación transcurrió en un tono "respetuoso" en contraste con la cumbre de marzo, en la que los representantes de ambas potencias protagonizaron un agrio intercambio de acusaciones.

Entonces, Yang, frente a las cámaras, respondió durante 18 minutos a los funcionarios estadounidenses y lamentó la "condescendencia" de Estados Unidos, que, afirmó, no está "calificado para hablar con China desde una posición de fuerza".