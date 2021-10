Pandora.- Lasso se pone a disposición de la Asamblea de Ecuador por su aparición en los Papeles de Pandora

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha mostrado su colaboración con la Comisión de Fiscalización y se pondrá a disposición de la Asamblea para responder preguntas relacionadas los Papeles de Pandora, que apuntan supuestos vínculos con empresas en paraísos fiscales.



"Es mi obligación como funcionario público aclararle al pueblo ecuatoriano cualquier inquietud que se pueda suscitar sobre el origen de mi patrimonio", ha explicado Lasso en una carta dirigida al presidente de dicha Comisión, Fernando Villavicencio, publicada también en sus redes sociales.



Sin embargo, en la misiva también ha reiterado que no tiene "nada que esconder" a los ecuatorianos y que su estilo de vida "siempre ha sido llevado de forma ética y respetuoso de la ley".



Así, ha invitado a los miembros de la Comisión de Fiscalización al Palacio de Gobierno para que allí puedan plantear "todas las preguntas que estimen pertinentes" ante las publicaciones recogidas en los Papeles de Pandora.



De esta forma, Lasso ha respondido a las peticiones de las formaciones políticas Pachakutik y Unión por la Esperanza (UNES), que habían exigido una "investigación a fondo" del asunto, recoge el diario local 'El Comercio'.



"Pedimos urgentemente al Ejecutivo que dé una explicación a los ecuatorianos. Y a la Asamblea que conforme urgentemente una comisión multipartidaria para que inicie una investigación al respeto", señaló el diputado de UNES Ferdinand Álvarez.



Este punto de vista fue respaldado por Pachakutik, quienes también sugirieron que se conformase "una comisión especial internacional e imparcial".



Por su parte, Lasso ya ha aclarado que las sociedades que aparecen en los Papeles de Pandora fueron "legalmente disueltas" en el pasado y que las que actualmente existen no tienen "ninguna vinculación" con él, después de que las investigación mostrara que el mandatario tiene activos en paraísos fiscales.



Anteriormente, el presidente había reiterado que cumple con la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.



"Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado lo impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mejores contribuyentes a título personal en el país", sostuvo el presidente en alusión a su inversión en el Banco Guayaquil, estructurada a través del Fideicomiso GLM, una entidad "cien por ciento" ecuatoriana y administrada por una compañía de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes".



DENUNCIA POR CORRUPCIÓN



En este contexto, el excandidato a la Presidencia de Ecuador Yaku Pérez ha presentado una denuncia a la Fiscalía del país para que inicie una investigación de los movimientos financieros de Lasso desde el año 2013.



Dicha solicitud exige que el Servicio de Rentas Internas estudie los movimientos de Lasso desde que fue candidato presidencial por primera vez, y no desde 2017, apunta la cadena Ecuavisa.



"Nos da vergüenza a los ecuatorianos tener al primer mandatario entre las primeras figuras de líderes mundiales evasores de impuestos", ha recriminado el Pérez ante los medios de comunicación antes de entregar su denuncia en la Fiscalía de Quito.



Los Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicada este domingo, muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.



Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.