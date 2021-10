¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de VALENTINA LIZCANO que están arrasando en Instagram!

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) ha causado un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, alcanzaron más de 66.307 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares son:





Saludos mi gente linda, aquí sumergida en las conversaciones serias con Alma, me señalan mucho que ella es muy seria, creo que es pronto para asegurarlo, pero de algo si puedo hablar y es que me enamora carita y su forma de observarlo todo detalladamente… ya cerramos qué pasa, al final sería o risueña lo que a mi me importa es que seas feliz desde adentro y contigo misma #mipiccolina #bambina #casadolcecasa





Que hicieron mientras Instagram 🧘‍♀️tomó un descanso 😜 Nosotras jugar y jugar. Te Amo #almapiccolina #sanalocura #maternidadreal #3meses





Les jurooooo que trate de no arrugar la cara, pero es imposible cuando tienes sal y sol en los ojos 🤪 Tercera clase de surf aquí con el compa @polysurfschool y el profe Howard, para hacerles corto el cuento voy bien, la verdad hace como 12 años intenté surfear y no fue lo mejor en aquel momento, ahora esto está sabroso y se siente deli poder hacer parche en familia (ya traeremos a la piccolina ) Si ando con un dedo golpeado, pero casi que es parte del viaje de aprender a bailar con las olas 🏄‍♀️ Ya me paro 🤗 centro es centro, o sea vote trabajado por años y aún con casi 3 meses PosParto él recuerda todo su entrenamiento. Y por último cintarles que ni de loca me he subido en una tabla como la de la foto 😜todavía en la grandota jejejej pero esta tabla combinaba divino con mi vestido surf 🏄‍♀️ @sandstormsw que tal el poder de ese tigre? Conectando Mar y tierra, limpiando 🙏🏻 se le medirían a intentar hacer algo que ya habían descartado solo por hacer parche con sus hijos ? L@s leo 😘😘😘 #sanalocura #surf #maternidadsanalocura #aprendiendo #3mesesposparto #poscesarea Photo: @marialeconsuegram





Y seguimos hablando y bailando … NADA SOMOS SIN AMOR PROPIO 💜🙏🏻 @kanygarcia que cancionsota 🙏🏻❤️‍🔥 #sanalocura #amorpropio #maternidad #amoryamistad #bailarmelibera #cantarmesalva Outfit: @_miluskaa_ USA MI CÓDIGO : AMORYAMISTADCONVALELIZCANO





DESLIZA … 🤪 Si algo busco en mi vida en general es sentirme cómoda, libre y liviana, para lograr estar en ese estado la mayor cantidad de tiempo posible pues me apoyo en la meditación, la actividad física, la alimentación consciente y sabrosa😋(soy muy buena muela 🤪) el enfocarme en el aprendizaje en lo positivo, el tratarme con amor y respeto y en definitiva que todo lo que llego a amarme a mi misma sea coherente con lo que siento y definitivamente la moda consciente me ha encantado, estos maravillosos y poderosos emprendimientos que buscan impactar el entorno y transformarlo en cosas lindas como piezas que tiene hasta más de 10 formas de uso o básicamente hasta donde la imaginación te de 🥰😜 Aquí les comparto momentos con mis piezas de @_miluskaa_ un emprendimiento con corazón 💚 POR ESTE MES SI COMPRAA CUALQUIER PRENDA USANSO MI CÓDIGO: AMORYAMISTADCONVALENTINA Parte de lo obtenido siempre se va pata dos fundaciones que apoyan mujeres ♥️🙏🏻 #EmprendimientosColombianos #valelizcano #modaconsciente #ApoyaValeLizcano #sanalocura

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.