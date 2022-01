Namibia.- Namibia alerta de que no será capaz de acoger a los miles de migrantes angoleños que huyen de la sequía

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Namibia ha alertado este jueves de que no será capaz de acoger a los miles de migrantes angoleños, la mayoría mujeres y niños, que desde hace semanas están llegando al país huyendo de la sequía.



El ministro de Interior de Namibia, Albert Kawana, ha señalado que las instalaciones públicas, en especial las de salud, están ya sobrecargadas, en especial las situadas en el norte del país, donde hace frontera con Angola.



Kawana ha explicado que si bien Namibia no tiene obligación legal ni internacional hacia todas estas personas, sí es una tiene la responsabilidad "moral" de garantizar que el regreso de estos migrantes a su país de origen "se realice de manera humana", cuenta la agencia Bloomberg.



Miles de angoleños que viven en las provincias fronterizas están cruzando en busca de alimentos, agua, empleo y servicios médicos. Además, ha contado Kawana, el número de personas que busca asilo como refugiado aumenta a diario, sin embargo, los "migrantes económicos" no cumplen con las condiciones requeridas.



"Los angoleños están abandonando su país por la sequía y cruzando a Namibia porque están desesperados", ha dicho Kawana, quien ha cifrado en unas 4.350 el número de personas que han llegado hasta Namibia desde enero.