Moderna construirá una planta en África para producir 500 millones de vacunas al año

Vista de una dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Stephanie Lecocq

Nueva York, 7 oct (EFE).- La compañía farmacéutica estadounidense Moderna anunció este jueves que planea construir una planta en el continente africano con el objetivo de que llegue a producir 500 millones de vacunas al año, una inversión que valora en 500 millones de dólares.

Por el momento, aún no se ha elegido ni siquiera el país que albergará la planta, y Moderna señala en un comunicado que "pronto comenzará el proceso para elegir el país y el lugar".

Esa planta "de última generación", que supondría la primera de su clase en el continente africano, incluirá los procesos de manufactura de productos, envasado y empaquetado de sus vacunas de tipo ARN.

No se trata de una fábrica específicamente dedicada a la lucha contra la covid-19, aunque la compañía espera que la planta pueda también producirlas: "Esperamos fabricar en esta planta nuestra vacuna contra la covid así como otros productos basados en nuestro sistema ARN", dijo Stephane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

Los países del continente africano y también la Organización de Naciones Unidas han alertado contra la desigualdad que se está produciendo en el mundo en la lucha contra la covid, siendo el continente africano el más perjudicado, pues la mayor parte de su población aún no ha recibido una sola dosis y el mundo desarrollado ya discute la oportunidad de una tercera dosis de refuerzo.

En su último boletín de septiembre, la Organización Mundial de la Salud alertó que solamente 12 países africanos habían logrado vacunar al 10 % de su población, y se necesitaba redoblar los esfuerzos en todo el continente para llegar al 40 %.