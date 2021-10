México.- López Obrador asegura que su hermano debe ser "castigado" si se prueba que cometió delitos electorales

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este jueves que su hermano, Pío López Obrador, tendrá que ser "castigado" si se prueba que cometió delitos electorales al recibir dinero en efectivo para la campaña electoral.



"Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no he protegido a nadie", ha dicho el mandatario mexicano en una rueda de prensa. "Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie", ha manifestado antes de matizar que llegó al poder para "encabezar una transformación y hacerla con todo el pueblo".



Así, se ha referido al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para seguir adelante con la investigación en su contra a raíz de unos vídeos en los que aparece recibiendo dinero de David León, consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.



"Por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar", ha aseverado, según informaciones del diario 'El Universal'. No obstante, el presidente he ofrecido sus disculpas y ha recordado que el principal problema de México es la corrupción.



El hermano del mandatario fue grabado en 2015 supuestamente recibiendo unos 20.000 dólares destinados para campañas del partido gubernamental Morena como parte de un total de unos 100.000 dólares que fueron entregados a lo largo de varios meses.