McKennie jugará de inicio por EEUU ante Jamaica

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Christian Pulisic y Gio Reyna están ausentes de la plantilla de Estados Unidos por lesiones, pero Weston McKennie jugará de inicio tras la indisciplina en que incurrió el mes pasado.

Por su parte, Jamaica carecerá de su principal delantero Michail Antonio, por motivos no aclarados.

La selección estadounidense recibe este jueves por la noche a la jamaiquina, después de cosechar cinco puntos en la fecha triple que marcó el inicio del octagonal definitivo de la eliminatoria de la CONCACAF a la Copa del Mundo del año próximo.

Se trata de una eliminatoria brutal, de 14 partidos en siete meses. La pandemia obligó a comprimir el calendario y a ampliar el número de participantes en la fase final, de seis a ocho.

Los Reggae Boyz cosecharon apenas un punto, en su intento por volver a un Mundial, del que se han ausentado desde Francia 1998.

“Después de tres fechas, no pienso que haya motivos para que cunda el pánico en ningún equipo por su situación en la tabla”, comentó el miércoles el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter. “Aquí se trata de resistir e ir avanzando en cada fecha hasta que llegas al número que te permite clasificarte”.

Reyna no ha jugado desde el 2 de septiembre, cuando sufrió una lesión de corva en el primer encuentro ante El Salvador. Pulisic no se ha recuperado de un esguince de tobillo sufrido seis días después en Honduras.

Jamaica se enteró el martes de que Antonio, el jugador del mes en la Liga Premier con el West Ham, no había viajado. El técnico Theodore Whitmore no confirmó ni rechazó un reporte de que Antonio estaba disgustado por el hecho de que no se le permitiera viajar con su fisioterapeuta.

“No puedo comentar si hubo un compromiso con eso. Es una situación delicada, no hay mucho que yo pueda decir”, indicó Whitmore. “No quiero señalar a nadie. No sé quién tuvo la culpa. Todo lo que puedo decir es que el jugador fue convocado”.

Jamaica contará sólo con 20 jugadores convocados, incluidos tres porteros, de los 26 que se le permiten. Whitmore dijo que era muy tarde para llamar reemplazos.

“Personalmente me gustaría convocar a más de 23”, dijo.

Berhalter sí contó con los 26 en la concentración. Era incierta la participación de Yunus Musah después de una prueba inconclusa de COVID-19, y entrenó por separado el miércoles.

La selección esperaba una nueva PCR.

“Fue una precaución que necesitábamos tomar”, dijo Berhalter.

McKennie jugó los 90 minutos en el 0-0 de visita ante El Salvador, pero se perdió el empate 1-1 ante Canadá, luego de infringir los protocolos de COVID de la selección, que terminó enviándolo a casa antes del triunfo por 4-1 en Honduras.

“Estamos lidiando con jugadores jóvenes, y pienso que habrá momentos en que se cometerán errores... Simplemente hay que rendir cuentas por los mismos, aprender y seguir adelante”, comentó Berhalter.