Manuel Turizo descarta encajar su música en algún género musical

El artista colombiano Manuel Turizo habla durante una rueda de prensa hoy, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz

San Juan, 7 oct (EFE).- El artista colombiano Manuel Turizo dijo este jueves en San Juan, donde el viernes se presentará por primera vez como parte de su gira "Dopamina Tour", que descarta encajar su música en algún género y sea visto como un cantante que colabora con intérpretes urbanos.

"Yo tampoco sé lo que hago", admitió Turizo en rueda de prensa en el Coca-Cola Music Hall, en la capital puertorriqueña, donde actuará el viernes.

"Yo hago lo que me sale en el estudio y lo creo, ya sea balada, urbano, sea ranchera o bachata", agregó Turizo, natural de Montería, en la costa norte de Colombia, donde junto a su hermano, el músico, productor y compositor Julián Turizo, han creado todos sus éxitos desde 2016.

Según admitió Turizo, el cantar rap o reguetón no es su fuerte al momento de grabar una canción, pues este siempre ha preferido mantener su esencia de más pop, como también hacen otros artistas del género urbano, como Dalex, Rauw Alejandro, Ozuna, Nicky Jam y Farruko.

Incluso, fue Nicky Jam quien en 2016 le abrió el camino a Turizo hacia el estrellato al colaborar en el "remix" (remezcla) del tema "Una lady como tú", una de las primeras canciones que grabó el intérprete colombiano y que incluyó en su primer disco, "ADN".

Luego de Nicky Jam, el próximo artista boricua que le brindó una oportunidad a Turizo, ahora con 21 años, fue Ozuna en el tema "Vaina Loca", del disco "Aura", el segundo álbum del puertorriqueño, conocido también como "El negrito de los ojos claro".

Incluso, fue para un concierto de Ozuna que Turizo visitó por primera vez a Puerto Rico.

No obstante, la lista de artistas urbanos de la isla caribeña con los cuales Turizo ha colaborado se extiende a más de una docena, que incluyen a Wisin, Yandel, Zion, Arcángel, Lennox, Myke Towers, Darell, Miky Woodz, Anuel AA, Rauw Alejandro, Farruko, Justin Quiles, Noriel, Jowell, Randy y Lyanno.

Estas colaboraciones, a su vez, Turizo las aprecia, por ser Puerto Rico una de las plazas más exigentes en la industria musical.

Y para demostrar que es apoyado en Puerto Rico, Turizo ofrecerá el viernes su primera presentación en la isla, la cual adelantó que es "más teatral" que las que dio en su pasada gira y que por ello "vamos a romper la tarima".

"Cuando me senté a crear el ´show´ junto con mi equipo de trabajo, no me basé en crear un ´show´ a nivel musical, sino que quería algo diferente", explicó.

"'Dopamina' te mueve los sentimientos y la fibra y emociones y eso lo demuestras en la tarima. No solo quise dedicarle duro al sonido, sino a lo visual", abundó.

Esta gira de conciertos le debe su nombre al más reciente álbum de estudio del cantante, "Dopamina", un álbum de 13 temas que cuenta con colaboraciones de Wisin y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Quiles, Dalex, El Alfa, Will.i.am y Maluma.

Turizo, por otra parte, anunció que este jueves, a las 19.00 (23.00 GMT), lanzará su nuevo sencillo, "Te olvido", el primer tema de lo que será su próximo disco, "2000", dedicado al año en que nació.

Según adelantó hoy, el álbum será "algo diferente" a los dos anteriores que ha lanzado -"ADN" y "Dopamina"- y que en cuanto a las letras no se basó tanto en crear canciones inspiradas en el año en que nació, pero sí en los ritmos musicales.

Finalmente, Turizo brindó su opinión a la controversia entre el también colombiano J Balvin y el puertorriqueño Residente de si boicotear o no los próximos Premios Grammy Latinos, luego de que el primero hiciera una crítica de que el género urbano estaba siendo subestimado.

"La música es para unirnos y disfrutarla, no para crear bandos o discusión", dijo.