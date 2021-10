Los más altos del mundo se dan cita en Países Bajos

video de Julie Capelle ///Aalsmeer, Holanda, 7 Oct 2021 (AFP) - Incluso en el país campeón mundial de la estatura, no es fácil ser alto, aseguran los miembros de un club holandés reservado a personas de gran estatura.Los miembros de la asociación, con un mínimo de 1,90m para hombres y 1,80m para mujeres, se alegran de reunirse entre personas que se enfrentan a desafíos similares en su día a día, segun cuentan."Yo me sentía como un marginal y ahora pertenezco a un lugar", declaró a AFP Helen Keuken, presidenta del Klub Lange Mensen (club de personas altas), quien mide 1,90m. "Uno no podía mirar directo a los ojos" de otra persona, comentó desde la altura de sus 2,11m Rob Leurs-Kout, secretario del club.Las reuniones del club son siempre "muy agradables", agregó él, al recordar una noche en un bar de la ciudad de Aalsmeer, cerca del aeropuerto de Schipol, donde los miembros del club se dieron cita para bailar, comer y compartir una bebida.Ser alto en Holanda se ha vuelto cada vez menos fuera de lo común, observaron sus integrantes."Cuando salgo a caminar (...) veo jóvenes que son más altos que yo, y que no tienen ningún problema con eso", indicó Keuken.Casi una mujer de cada diez nacidas en los años'80 medía en 2020 al menos 1,80m, y más de un hombre de cinco medía al menos 1,90m, según cifras de la Oficina Central de Estadísticas (CBS) de Holanda. Pero los holandeses, que se volvieron cada vez más altos en el último siglo, no siguieron aumentando de talla, según el último informe.Si bien continúan siendo los más altos del mundo, últimamente han bajado de estatura. - "Mucha leche" - Un hombre holandés de 19 años mide hoy día en promedio un poco menos de 1,83m, comparado con 1,84m para uno nacido en los años 1980.Una mujer holandesa de 19 años mide un poco menos de 1,69m en promedio, comparado con 1,70m para las nacidas en la década de 1980.Explicar por qué los holandeses se 'encogen' es igual de complejo de explicar por qué se hicieron tan altos tan rápidamente, según Gert Stulp, profesor adjunto de ciencias del comportamiento y sociales de la Universidad de Groningue.Al inicio del siglo XIX, los holandeses eran bajos para la norma europea, y comenzaron a aumentar de estatura en la clasificación de los años de 1840.Para Stulp, el Estado benefactor y la alimentación explican algo del rápido crecimiento."En general sabemos que si un país enriquece, si mejora la atención de salud, mejora la alimentación y tiene menos enfermedades, la estatura de su población aumenta", explicó."Los holandeses beben mucha leche, lo cual también contribuye a su estatura", agregó.En contraste, se muestra "poco convencido" con la teoría de selección natural, según la cual los holandeses más altos tienen más hijos que los bajos. - Alimentación - La migración es señalada por la CBS y Stulp como una causa de la reducción de la estatura promedio, dado que en general las personas de origen no occidental son más bajas.Pero eso no explica todo. El crecimiento se "estancó" entre los holandeses, cuyos padres y abuelos nacieron en Holanda. Los hombres no habían aumentado desde los nacidos en los años 1980, mientras que se observa "una tendencia a la baja" entre las mujeres."Puede ser que las mejoras ambientales que observamos a lo largo de 100 o 200 años no han continuado", según Stulp."Podría ser una señal de desigualdad creciente" o "una señal de que tal vez cambiamos el régimen de alimentación, tal vez tenemos ahora una alimentación menos sana", sugirió.Otra posibilidad citada por los científicos es que los humanos simplemente alcanzaron un límite biológico.Una estabilización similar se registra en otros países europeos, mientras que los estadounidenses también comenzaron a reducir su talla.Pero los miembros del Klub Lange Mensen se muestran, cuando menos, dubitativos."Yo eso no lo he visto, las personas aquí son altas", afirmó Nico Verhoef, de 66 años y más de dos metros de estatura.dk-jcp/mas/me