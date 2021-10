"Life is Strange: True Colors": una montaña rusa rica en emociones

HANDOUT - Alex Chen (atrás) entra en contacto con los habitantes de Haven Springs en la búsqueda de su hermano Chen. Foto: Square Enix/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

La joven Alex Chen quiere dejar atrás los recuerdos de una infancia difícil. Un anhelado encuentro con su hermano Gabe, a quien no veía desde hace años, acaba en desastre, ya que un misterioso accidente le cuesta a este la vida. Alex decide salir en busca de las causas. Para ello hará uso de una habilidad especial muy útil. Así comienza "Life is Strange: True Colors". La aventura se juega desde la perspectiva en tercera persona. Los jugadores dirigen a Alex por la ciudad montañosa de Haven Springs, en Colorado, Estados Unidos. Allí buscan pistas, hablan con los habitantes y poco a poco llegan al fondo del asunto. Además de los problemas de una adolescente normal, Alex tiene un don sobrenatural: puede ver los sentimientos de otras personas y determinar su origen. Ve la tristeza, la ira, la alegría y muchos otros sentimientos como auras de colores que rodean a su interlocutor. La capacidad de leer también los sentimientos con los que están cargados los objetos le proporciona pistas que la ayudarán en su búsqueda. Al comienzo, Alex se resiste a este don, pero reconstruyendo los últimos pasos de su hermano en vida, comienza a utilizarlo para sí misma. Para resolver las misteriosas circunstancias de la muerte de su hermano, Alex habla con los habitantes del idilio montañoso. Durante la búsqueda se enfrenta repetidamente a decisiones difíciles que, naturalmente, tienen un impacto en todo el transcurso del juego. Las decisiones deben ser bien meditadas, porque influyen considerablemente en las relaciones, los sentimientos y el posible esclarecimiento de la muerte. "Life is Strange: True Colors" es el quinto juego de la franquicia lanzada en 2015. La trama retoma el tema de las entregas anteriores e incluye algunos personajes conocidos de la saga. El juego está disponible para PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch. dpa