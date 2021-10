Laia Sanz: “En el próximo Dakar no iré en moto”

La piloto española Laia Sanz en una foto de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- La piloto española Laia Sanz ha anunciado este jueves, tras once ediciones compitiendo en moto (siempre acabando la prueba y con un noveno puesto absoluto en 2015), que en la próxima edición del Dakar no correrá en la categoría de dos ruedas.

Así lo ha revelado Sanz en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de KH7, empresa fabricante de productos de limpieza del hogar y que la patrocina.

"Ha sido una decisión difícil, pero creo que era el momento ideal para hacer un cambio. Te das más cuenta del riesgo y, además, los dos últimos años no han sido nada fáciles por el tema de salud", dijo la pluricampeona mundial en trial y enduro.

"Probablemente no haya llegado al Dakar tan preparada como me hubiese gustado y no lo he disfrutado tanto. Al final no tengo 20 años y es un momento ideal para empezar a hacer un cambio. Seguro que lo echaré de menos, pero viene una época de aprender y vivir cosas nuevas que me motiva mucho”, dijo la 19 veces campeona del mundo (14 en trial y cinco en enduro).