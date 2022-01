La Reina Sofía preside la inauguración del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

07-10-2021 REINA SOFÍA POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



La Reina Sofía ha presidido el concierto de inauguración del curso de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Teatro Real de Madrid en la tarde de este jueves en otro de los días en los que su marido, Don Juan Carlos I, sigue siendo noticia por la biografía que se ha publicado en Francia sobre él.



Como bien sabemos, la madre del Rey Felipe VI es una gran apasionada de la música clásica y además, recordemos que es la Presidenta de Honor de esta escuela, por lo que no ha podido faltar a este gran evento. No ha hecho su aparición sola, le ha acompañado su hermana Irene de Grecia, con la que tiene una relación muy estrecha.



Tal y como podemos encontrar no hay nada que pare el ritmo de Doña Sofía, quien está teniendo una agenda muy apretada este mes, ya que han sido varios los actos en los que la hemos podido ver. Y siempre de la misma manera, con una sonrisa de oreja a oreja y acaparando el foco mediático cuando más se habla de su familia, de la institución y de la relación de Don Juan Carlos I con su hijo.



Para esta ocasión, la Reina Sofía ha elegido un look de lo más original, si ayer llamaba la atención por la blazer primaveral que llevaba, hoy nos ha enamorado con una camisa con chorreras en la zona de los botones, volantes en los puños, cuellos semitransparentes y una cenefa negra de encaje en la cintura. Sin duda, la Reina sigue cuidando al detalle cada una de sus apariciones.