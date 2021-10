La nube de ceniza obliga a suspender los vuelos de Binter y Canaryfly

En la tarde de este miércoles aumentó la colada del volcán de Cumbre Vieja en su contacto con el mar en el litoral de Tazacorte. EFE/MIGUEL CALERO

Santa Cruz de La Palma (España), 7 oct (EFE).- Las dos compañías aéreas que operan vuelos entre la isla de La Palma y el resto de las Canarias, Binter y Canaryfly, han suspendido los vuelos previstos para hoy debido a la evolución de la nube de ceniza procedente de la erupción del volcán de la Cumbre Vieja.

Las dos aerolíneas se han visto forzadas a tomar esta decisión por causas de fuerza mayor, ya que la situación de la ceniza en suspensión en la isla del archipiélago atlántico de las Canarias ha empeorado considerablemente y está previsto que continúe así al menos hoy, lo que no permite que se desarrollen las operaciones con los requisitos de seguridad necesarios.

Ambas se mantienen atenta a la evolución meteorológica para recuperar la actividad en cuanto sea posible en condiciones de seguridad.

Mientras, la actividad del volcán se ha mantenido estable durante las últimas horas, con "comportamientos constantes" y la lava discurriendo por una única colada de forma fluida.

De acuerdo con el último informe de situación del Departamento de Seguridad Nacional, publicado a las 06:00 GMT, "aunque el número de seísmos y su magnitud han disminuido en las últimas horas, aún se producen movimientos sentidos por la población y que podrían originar pequeños derrumbes de la colada en zonas de pendiente".

El delta lávico o fajana creado por la caída de lava sobre las aguas del océano continúa su crecimiento en dirección norte-sur y ocupa ya una superficie de unas 38 hectáreas.

El informe, que usa como fuentes al Gobierno de Canarias, la Dirección General de Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional, recuerda que se ha formado un tubo lávico que permite la salida directa de lava al mar, "lo que consigue que el ancho de la colada no aumente y por tanto no afecte a más construcciones".

La superficie afectada por las coladas es de casi 422 hectáreas.

Por otra parte, la emisión de cenizas volcánicas alcanza una altura de 3.000 metros y el viento la dirige hacia el noreste.

Debido a la presencia de cenizas, varias compañías aéreas han decidido cancelar sus operaciones en la isla de La Palma para hoy, aunque "el aeropuerto permanece operativo y lo seguirá estando siempre y cuando no se produzca una precipitación de cenizas que no pueda limpiarse".

Mientras, continúa la ola de solidaridad con los afectados, que a través de donaciones de particulares, entidades y empresas privadas de todo el mundo, ha recaudado ya más de 4,1 millones de euros, según señala el órgano de gobierno de La Palma.

Desde ayer está abierta la subasta en línea de las camisetas de la selección española de fútbol firmadas por los jugadores, una iniciativa de la Federación Española de Fútbol para recaudar fondos para los afectados.