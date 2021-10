La Infanta Elena guarda silencio acerca de cómo ha recibido la Familia Real la nueva biografía del Emérito

06-10-2021 La Infanta Elena guarda silencio tras las comentadas declaraciones de su padre en la biografía escrita por Laurence Debray. MADRID, 7 (CHANCE) Complicados momentos para la Familia Real, de nuevo en el ojo del huracán mediático por la publicación en Francia de la biografía del Rey Juan Carlos escrita por la periodista Laurence Debray, con quien se dice que el Emérito podría haber tenido algo más que una simple amistad. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Complicados momentos para la Familia Real, de nuevo en el ojo del huracán mediático por la publicación en Francia de la biografía del Rey Juan Carlos escrita por la periodista Laurence Debray, con quien se dice que el Emérito podría haber tenido algo más que una simple amistad.



"Mon Roi déchu" ("Mi Rey caído"), una obra de la que ya hemos podido conocer algunos fragmentos y en la que el padre de Felipe VI concede unas polémicas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente y que le han puesto en el punto de mira. Más sincero que nunca, Don Juan Carlos explica por qué abandonó precipitadamente España - afirmando que muchos se alegraron por ello - desvela por qué eligió los Emiratos Árabes como lugar de residencia y, reconociendo que ha llegado el momento de pensar en su propio entierro, desliza que la relación con su hijo es prácticamente inexistente.



Mucho más delgado y llevando una vida discreta en Abu Dabi, el monarca echa mucho de menos nuestro país, sobre todo la comida, y asiste vía telemática a la misa de Zarzuela, ya que muy moderno, y como señala Laurence Debray, maneja a la perfección aplicaciones como 'Zoom' o 'Whats app'.



Hemos preguntado a la Infanta Elena cómo lleva la familia la publicación de esta polémica biografía pero, en su línea habitual de discreción, la hermana de Felipe VI guarda silencio e ignora las preguntas relacionadas con este nuevo escándalo de su padre. La Duquesa de Lugo, muy seria, prefiere no comentar si ha podido hablar con Don Juan Carlos en los últimos días o confesar qué le parece que se haya relacionado al Emérito con la periodista Laurence Debray.



