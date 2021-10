La hora de Dinamarca

Kasper Hjulmand, durante un entrenamiento de la selección danesa este lunes. EFE/EPA/Liselotte Sabroe

Madrid, 7 oct (EFE).- Mientras España, Francia, Italia y Bélgica se disputan el título de la Liga de Naciones, el resto de equipos nacionales avanzan en su particular recorrido hacia Catar 2022 que puede dejar sellado ya Dinamarca y al que se pueden aproximar selecciones como Portugal, Inglaterra y Alemania.

Otras como Países Bajos, que mantiene una lucha cerrada con Noruega, y Croacia, igualada con Rusia, pretenden aclarar sus expectativas en este tramo de la fase de clasificación.

Nadie tiene el panorama más favorable que Dinamarca que puede asegurar su presencia en el Mundial en esta ventana. El combinado de Kasper Hjulmand es el único que disfruta de un pleno de triunfos. Seis victorias en otros tantos choques jugados, veintidós goles a favor y ninguno en contra.

El combinado danés está en disposición de dejar hechos los deberes con gran antelación. Aspira a alargar su racha en los duelos contra Moldavia el sábado y con la visita de Austria tres días más tarde. Si saca los seis puntos será inalcanzable para Escocia e Israel a los que aventaja en siete y ocho puntos, respectivamente.

Portugal, instalada en el liderato del Grupo A después de acumular tres triunfos consecutivos ante Azerbaiyán, Irlanda y Luxemburgo, solo afronta un partido oficial en esta ventaja. El conjunto de Fernando Santos, que ha repescado a William Carvalho y ha prescindido de Joao Félix, se medirá el 12 de octubre al conjunto luxemburgués después de disputar un amistoso contra Catar tres días antes.

A última hora, el seleccionador portugués decidió llamar también a José Fonte, Francisco Trincão, y Rafael Leao ante la indisposición de Rafa y de Domingos Duarte.

El cuadro luso puede asentar su dominio respecto a Serbia, la única que le puede inquietar, y que completará sus fechas frente a Luxemburgo y Azerbaiyán.

El empate de Inglaterra contra Polonia en su último encuentro frenó la trayectoria del conjunto de Gareth Southgate, dominador del Grupo I con cuatro puntos de renta respecto a Albania, segundo, y cinco sobre Polonia, tercero.

El cuadro inglés, que incorporó a última hora al defensa del Chelsea Ben Chilwell y al delantero del Roma Tammy Abraham, y que perdió por lesión al lateral Reece James, visita a Andorra y recibe a Hungría para dar un golpe de efecto a la situación y encarrilar su presencia en el Mundial.

Alemania salió reforzada del anterior parón. Parece haber asimilado los métodos de Hansi Flick y después acumular tres triunfos consecutivos, entre ellos ante Armenia del español Joaquín Caparrós que era la principal amenaza, se ha acomodado en la cima del Grupo J.

El cuadro germano, que ya puede contar con el meta del Barcelona Marc Andre Ter Stegen y con el defensa Matthias Ginter aunque no con Mats Hummels, ni con Robin Gosens, Ilkay Gundogan y Mahmoud Daoud, jugará con Rumanía en Hamburgo y luego viajará a Skopje para enfrentarse a Macedonia del Norte, contra la que perdió con Joachim Low en el banquillo.

Países Bajos y Noruega afrontan un tramo clave para sus aspiraciones. Son los dos aspirantes del Grupo G, el más igualado, igualados en el primer puesto con trece puntos, dos más que Turquía, que también cuenta con opciones.

El equipo neerlandés, ahora con Louis Van Gaal, visita a Letonia primero y después recibe a Gibraltar. Dos compromisos accesibles para el equipo nacional oranje que cuenta con Memphis Depay, Frenkie De Jong y Luuk de Jong y con los debutantes Noa Lang, del Brujas, y el meta del Friburgo Mark Flekken.

Erling Haaland es baja con Noruega en un momento clave para su selección. Con una lesión en el muslo ha sido baja en los últimos choques del Borussia Dortmund y no acudirá a las citas contra Turquía y Montenegro.

Con Luka Modric de vuelta, Croacia afronta dos compromisos relevantes para aclarar su panorama en la fase de clasificación y sus opciones para Catar 2022.

Igualado a puntos con Rusia, el equipo balcánico de Zlatko Dalic, subcampeón del Mundo, que sumó dos victorias y un empate en sus tres últimos compromisos, jugarán en Larnaca contra Chipre y tres días después, en Osijek ante Eslovaquia.

El equipo ruso, por su parte, se medirá primero con el combinado eslovaco y después jugará ante Eslovenia.