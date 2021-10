La colada de lava se bifurca cerca del mar y causa nuevos daños en La Palma

Carreteras de La Palma cubiertas de ceniza por las emisiones de la erupción de Cumbre Vieja, como en este tramo del barrio de Tajuya, en el municipio de El Paso, uno los más cercanos al volcán dentro de la zona no evacuada. EFE/Carlos de Saá

Santa Cruz de La Palma (España), 7 oct (EFE).- Un dedo de la colada principal de lava se bifurcó hoy cerca ya de la costa, lo que generó nuevos daños en cultivos de plátanos, depósitos y edificaciones en la isla española de La Palma.

Esta bifurcación, que se produjo a una distancia de unos 350 metros del litoral y cuya lava ha alcanzado ya el mar, puede deberse a que la colada, en su avance hacia el océano, se ha encontrado con un terreno divisorio y se ha extendido por encima, según el director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico, Miguel Ángel Morcuende.

No se descarta que este nuevo camino de lava ocasione más daños a su paso.

EMPEORA LA CALIDAD DEL AIRE

Además, la calidad del aire registra un empeoramiento debido, según los expertos, a una inversión térmica a altitudes de entre 600 y 700 metros y al viento débil, dificultando así que se diluyan las nubes de ceniza y dióxido de azufre, una situación que se prevé se mantenga hasta el sábado.

De hecho, la nube de cenizas ha obligado a que el aeropuerto de La Palma permanezca hoy inactivo y las dos compañías aéreas que operan vuelos entre la isla de La Palma y el resto del archipiélago español de las Canarias, Binter y Canaryfly, han suspendido sus vuelos.

En cuanto a la calidad del aire, la pasada madrugada local se detectaron "picos" de 667 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico, por encima del umbral de alerta, situado en 500 microgramos.

Pese a ello, los expertos aseguran que "no hay afección para las personas que no tengan problemas de deficiencia inmunitaria", aunque se aconseja a quienes sufran enfermedades pulmonares o bronquiales o a quienes tengan asma o deficiencias cardíacas que permanezcan en sus casas y que, en caso de salir, sea por el tiempo imprescindible y con mascarilla FFP2.

MÁS SEISMOS Y DE MAYOR INTENSIDAD

Al tiempo, han aumentado en número e intensidad los seísmos (en lo que va de jornada se han contabilizado más de sesenta), aunque en su mayoría se mantienen a 10-15 kilómetros de profundidad.

El terremoto más fuerte, sentido en casi toda la isla, tuvo lugar este jueves en Villa de Mazo, con una magnitud 4,3 y a 35 kilómetros de la superficie.

Horas después, el Instituto Geográfico Nacional de España registró otro movimiento sísmico, sentido por la población de Villa de Mazo, de magnitud de 3,8 y a 37 kilómetros de profundidad.

Más superficiales, a entre 12 y 14 kilómetros, se vivieron hoy también en la zona de Fuencaliente tres temblores de magnitud 3,3, 3,4 y 3,3.

El hecho de que los seísmos se produzcan a bastante profundidad, que la deformación del suelo no sea significativa y que se mantenga la presión de los gases lleva a los científicos a no ver probable un nuevo centro emisor alejado del cono, aunque, alertan, en un evento volcánico las condiciones siempre están sujetas a cambios.

Actualmente el nivel de explosividad del volcán de Cumbre Vieja se mantiene en dos, de una escala de ocho, y siguen activos tres centros emisores en el cráter y uno en el lateral norte del cono.

LA LAVA SIGUE ARRASANDO A SU PASO

Desde que el 19 de septiembre pasado el volcán entrara en erupción, la lava ha afectado ya a una superficie de 431,2 hectáreas (9,27 hectáreas más que la víspera), a su paso ha arrasado viviendas y cultivos y ha sepultado 26,47 kilómetros de carreteras, todo lo cual ha obligado a la evacuación de unas 6.000 personas.

La altura de la columna de gases y cenizas alcanza los 3.200 metros y la emisión de dióxido de azufre sigue en valores altos, con 13.100 toneladas diarias, mientras que la emisión difusa de dióxido de carbono en la zona es de 1.596 toneladas diarias.

A la vez, el magma continúa ganando terreno al mar: el delta lávico, la llamada "fajana", crece en dirección norte-sur, ya dista de la costa de 500 metros y presenta una profundidad de 250 metros.

La situación del volcán es seguida muy de cerca por todas las instituciones (central, canaria y de la isla de La Palma) y hoy mismo el rey Felipe VI mantuvo una videoconferencia con autoridades locales y responsables del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) para interesarse por el desarrollo de la erupción y el operativo de emergencia.

Y es que, en palabras del presidente regional de Canarias, Ángel Víctor Torres, es uno "de los momentos más difíciles de la historia" de este archipiélago, un destino seguro para el turismo, incluida la isla de La Palma, aseguró.