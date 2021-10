Haití.- La viuda del expresidente Moise dice que colaborará con la Justicia de Haití y responderá a todas las citaciones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La viuda del expresidente de Haití Jovenel Moise, Martine Moise, ha asegurado que colaborará con la Justicia del país y responderá a todas las citaciones para esclarecer las causas del asesinato de su marido.



Moise ha mantenido este miércoles una audiencia con el Gabinete de investigación del magnicidio en el Palacio de la Justicia de Puerto Príncipe, donde ha respondido a cerca de 80 preguntas del juez encargado del caso, Gary Orélien, recoge Haití24.



"Responderé a todas las citaciones del juez (...) No hay nada malo en mí. Responderé preguntas para que las investigaciones sean exitosas y se identifique a los culpables", ha señalado Martine Moise.



"El presidente Jovenel Moise confió en las instituciones, por eso invito a todos los que tengan preguntas que responder en este caso a colaborar con la Justicia", ha zanjado Moise, quien ha añadido estar decidida a que se haga justicia por el asesinato de su marido.



Por otro lado, la Oficina de Protección al Ciudadano (OPC) haitiana ha criticado que el primer ministro, Ariel Henry, "uno de los sospechosos", supone uno de los principales obstáculos en la investigación sobre el caso.



Así, jefe de la OPC, Renan Hedouville, ha reiterado a Naciones Unidas su solicitud para la celebración de una comisión de investigación especial que apoye al juez Orélien en el caso.



Moise fue tiroteado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano. Mientras que la ex primera dama fue la única testigo presencial del asesinato e incluso recibió varios disparos durante el ataque.



Más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de exmilitares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías.



No fue hasta principios de septiembre que comenzaron las audiencias judiciales por parte del nuevo juez del caso, Gary Orelien, que tuvo que hacerse cargo de la investigación tras la dimisión del anterior.