Guillermo Arriaga: La lengua es último bastión de resistencia para migrantes

Fotografía cedida por Omagen PR donde aparece el novelista mexicano Guillermo Arriaga, ganador del Premio Alfaguara 2020 por su más reciente novela, "Salvar el fuego". EFE/Omagen PR

Los Ángeles (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El novelista mexicano Guillermo Arriaga está convencido de que los migrantes en Estados Unidos deben defender el uso de su idioma nativo porque la lengua es el “último bastión de la resistencia”, según dijo en entrevista con Efe.

Antes de arribar a Los Ángeles, California, para participar en LéaLA, el más ambicioso programa de difusión y fomento del libro y la lectura en español en Estados Unidos, Arriaga conversó con Efe sobre la intrínseca relación del idioma y los migrantes.

El ganador del Premio Alfaguara 2020 por su más reciente novela, "Salvar el fuego”, reflexionó sobre la lucha de los migrantes justo cuando la llegada de extranjeros a la frontera sur de EE.UU. ha copado los titulares de noticias, y millones de indocumentados están en una carrera contrarreloj para presionar la aprobación de una reforma migratoria que favorezca a millones.

SALVAR LA IDENTIDAD

“Creo que si defendemos la lengua adquirimos identidad. No es solo una herramienta para expresarse, es una visión del mundo”, explicó el también guionista y cineasta, quien rechaza tajantemente las críticas al uso del español en suelo estadounidense que recobraron relevancia en el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Y no es que Arriaga se niegue a que los migrantes hispanohablantes aprendan inglés. Por el contrario, el autor destacó que si se logran dominar los dos idiomas se tendrán “dos visiones para explicar el mundo”.

LA NECESIDAD DE UN DIÁLOGO

Acostumbrado a profundizar sobre la inmigración, Arriaga aseguró que es urgente que se abran espacios de diálogo para que aquellos que rechazan la inmigración comprendan cuáles son las causas de los desplazamientos de miles de personas y entiendan así al migrante.

El escritor (Ciudad de México, 1958) destacó que la retórica de que los migrantes solo llevan enfermedades y llegan a los países receptores a quitar trabajo y promover el crimen es una forma "un poco ramplona de ver un problema que es mucho más complejo”.

“El otro siempre asusta”, acotó el novelista para poner de ejemplo cómo los “mexicanos están aterrados” con los inmigrantes haitianos porque tienen una cultura y una lengua distinta.

“Los mexicanos, que tanto queremos que los americanos (estadounidenses) nos acepten, no sabemos cómo incorporar a los haitianos a nuestra realidad”, alertó el escritor sobre la forma como se aborda este problema en su país.

Agregó que en Estados Unidos el miedo al migrante es mayor por lo que es urgente que se busque una conversación real sobre el tema.

LA VIDA QUE GENERA ARTE

Con la idea de animar a abrir espacios de diálogo, Arriaga abrirá el programa de LéaLA con la charla “Vida y literatura. Los umbrales de la memoria” junto al autor mexicano Julián Herbert.

El escritor adelanta que la conversación pretende ahondar sobre cómo un autor puede usar su propia vida y memoria para construir una obra.

“De alguna manera usar nuestra propia vida, nuestra propia memoria, sirve como un termómetro de medir una sociedad, un país”, detalló el novelista que pretende animar a los nuevos autores a mostrar su trabajo.

En ese sentido, Arriaga rechaza la idea de que no existan suficientes espacios para las nuevas propuestas artísticas. “No hay nada que excite más a un productor o a una editorial que un escritor o director nuevo”, señala.

OPUESTO A LAS CUOTAS

El autor de los guiones de la trilogía "Amores perros", "21 gramos" y “Babel" además rechaza los pedidos de aumentar la participación de los hispanos en Hollywood si solo se trata de cuotas.

“Nos hace mucho daño hacernos las víctimas. No creo que debamos obtener los puestos por cuotas, debemos tener esos lugares porque realmente nuestro trabajo es de muy buen nivel”, insistió Arriaga, advirtiendo que nunca le han rechazado un trabajo en Hollywood por tener personajes o temas mexicanos.

“El chiste es creer en nuestra obra, en ser rigurosos y disciplinados. Entonces las puertas se abrirán”, concluyó haciendo una invitación al público a unirse al festival literario que arranca este viernes 8 de octubre en Los Ángeles, y por tres días presenta actividades gratuitas para todo el público, incluidos los niños.

LéaLA es organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara USA y tendrá como sede La Plaza de la Cultura y las Artes, en el corazón de Los Ángeles.

Ana Milena Varón