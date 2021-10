Guaidó llama a países democráticos a unirse y defenderse ante totalitarismos

Fotografía de archivo del opositor venezolano, Juan Guaidó. EFE/ RAYNER PEÑA R.

Caracas, 7 oct (EFE).- El líder opositor Juan Guaidó convocó este jueves a las "democracias" del mundo a unirse para defender "la dignidad" de los ciudadanos en las naciones con regímenes totalitarios, entre los que -en su opinión- está Venezuela.

"El mundo hoy puede hacer mucho más. Debemos agradecer lo que hoy hacen cada una de las democracias poderosas del mundo, como las sanciones especializadas para hacer responsables a los violadores de de derechos humanos. Pero podemos hacer mucho más", afirmó Guaidó durante su intervención en la Cumbre Mundial de Defensores de la Democracia, organizada por la fundación Alliance of Democracies.

En el encuentro en línea, participaron también los líderes y activistas , Natha Law, por Hong Kong; Lina Zedriga Waru Abuku, por Uganda; Veronica Tsepkalo, por Bielorrusia; Sassa, por Birmania; Javier Larrondo y Zaqueo Báez, por Cuba, y Rosalia Miller, por Nicaragua.

En sus intervenciones, los asistentes -algunos desde la clandestinidad- coincidieron en la necesidad de generar acciones conjuntas para "enfrentar los totalitarismos" que "se articulan entre ellos" para "limpiar" sus culpas.

Desde Bielorrusia, Tsepkalo expuso la situación de los presos políticos en su país y destacó el rol de la mujer en la lucha por la democracia.

De forma similar, Natha Law alzó la voz por Hong Kong y los exiliados de la región autónoma china que, aseguró, son víctimas de persecución.

En este sentido, Guaidó explicó que lo que viven estas naciones y regiones es muestra de que "el autoritarismo se expande a nivel mundial" y que se ha convertido en un factor de persecución, por el que "la democracia siempre está en juego y es deber de todos defenderla".

El opositor venezolano instó a quienes están "en primera línea" a "dar voz a los mas vulnerables" y recordó que se trata de una lucha de "resistencia pacífica y no violenta por la libertad".

"El autoritarismo se expande a nivel mundial y hemos visto como han usado la pandemia como mecanismo de control social", añadió Guaidó.

Sobre Venezuela, puntualizó que, "sin estar en guerra", está "en el tercer lugar de países del mundo en riesgo", con datos de hiperinflación comparables a los de naciones que viven conflictos bélicos.

"Las cifras hoy son claras, son de una guerra en Venezuela. 90 % de contracción de nuestra economía, comparados con países en guerra, la inseguridad, la malnutrición, la falta de insumos en hospitales, hoy Venezuela tiene la inflación más alta del mundo", destacó .

Igualmente, recordó a los "mas de 6 millones de venezolanos que han buscado refugio, que han huido del hambre, de la inseguridad y de lo que es peor aún, la falta de esperanza".

En este sentido, Guaidó recalcó que la crisis actual que atraviesa el país caribeño es causa de "la pretensión de un pequeño grupo de querer secuestrar la democracia", en contra del que siguen luchando en medio de "una crisis multidimensional".

El exparlamentario llamó, en repetidas ocasiones, a la ciudadanía a manifestarse en las calles para reclamar la "democracia" a través de la celebración de unas "elecciones libres y justas" que, considera, no existen en el país.

El último llamamiento lo hizo el pasado 29 de septiembre, cuando invitó a "protestar por lo que está mal" y a promover un "acuerdo de salvación nacional".