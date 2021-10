Garbiñe Muguruza afronta Indian Wells "con confianza" tras ganar en Chicago

EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 7 oct (EFE).- La tenista española Garbiñe Muguruza aseguró que afronta Indian Wells "con un poco más de confianza y con un poco más de emoción" tras llevarse la semana pasada el Torneo de Chicago.

"Cuando juegas bien, vas feliz a jugar a la pista, vas feliz a trabajar. Mantengo la misma energía que tenía en Chicago y ojalá pueda alargar aún más las victorias aquí", dijo en rueda de prensa.

"Plantarse con un título justo antes de terminar la temporada creo que es una gran satisfacción", agregó sobre una victoria que considera "un paso hacia adelante" y "toda una recompensa" a estas alturas del año.

Muguruza parte como quinta cabeza de serie en el torneo BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells y que se disputa en el desierto californiano hasta el próximo domingo 17 de octubre.

La española ocupa ahora el sexto puesto del ránking WTA.

Sin embargo, Muguruza dijo que no está "con la calculadora en la mano" para ver cuántos puntos necesita para colarse como una de las ocho mejores del mundo en las Finales WTA de 2021, que se disputarán en Guadalajara (México) en noviembre.

Con los pies en el suelo, la tenista mostró su satisfacción por volver a Indian Wells, un torneo que, por culpa del coronavirus, no se disputaba desde marzo de 2019.

También subrayó que tendrá que adaptarse este año a "las nuevas condiciones" de Indian Wells, que habitualmente se jugaba en marzo y que ahora se celebra en octubre con "más calor".

El regreso de Indian Wells llega marcado por las ausencias puesto que en el cuadro femenino no estarán ni la número uno del ránking, la australiana Ashleigh Barty, ni tampoco la dos, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

De la misma forma, estrellas como Serena Williams o Naomi Osaka tampoco saltarán a las pistas del Indian Wells Tennis Garden del valle de Coachella en California (EE.UU.).