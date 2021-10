Fórmula 1/GP Turquía.- (Previa) Hamilton y Verstappen prosiguen su duelo en Estambul

Sainz, podio en Rusia, quiere alargar su récord de carreras en los puntos pese a salir último



La Fórmula 1 vuelve a la palestra para, en el Gran Premio de Turquía que regresó en 2020 para quedarse, proseguir con el duelo directo por el título entre Lewis Hamilton (Mercedes), que recuperó la iniciativa en Rusia, y un Max Verstappen (Red Bull) que quiere dar otra vuelca de tuerca al Mundial.



Tan sólo 2 puntos separan a Hamilton de Verstappen al frente del campeonato, que es cosa de dos y, esta vez, no entre compañeros de equipo. Verstappen está siendo una gran pesadilla para Mercedes y Hamilton, dominadores de la F1 desde 2014 pese a que un año el campeón fue Nico Rosberg.



Una lucha reñida que hacía años que no se veía. En Turquía, en el Intercity Istanbul Park, todo vuelve a estar en liza. Y habrá pilotos que querrán buscar un protagonismo absoluto si algún aspirante falla, o secundario en forma de podio inesperado.



En ese grupo están Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine). Sainz viene de saborear el podio en la última cita, en el Autódromo de Sochi, con un tercer puesto brillante que no hizo más que confirmar la mejora, aunque lenta, de la escudería italiana desde que forma binomio con el español.



Carlos Sainz, quinto el año pasado con McLaren en Estambul, está de dulce. No sólo por ese podio, sino por ser actualmente el piloto con una mejor racha de carreras consecutivas en los puntos, con ocho Grandes Premios puntuando. Y desea que Turquía sea el noveno.



No obstante, la empresa será harto complicada. Debido a un cambio de la unidad de potencia en su Ferrari, el madrileño saldrá desde la última posición de la parrilla a cambio de tener el nuevo sistema híbrido y nuevas especificaciones de motor en su monoplaza.



Por su parte, Alonso fue sexto en Rusia y quiere seguir en esos puestos cabeceros, dando rienda suelta a los puntos más fuerte de un Alpine que, con Esteban Ocon en Hungría, pisó por primera vez el menor de los tres peldaños de gloria.



--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE TURQUÍA.



-Viernes.



Primera sesión de libres 10.30 - 11.30.



Segunda sesión de libres 14.00 - 15.00.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 11.00 - 12.00.



Calificación 14.00 - 15.00.



-Domingo.



Carrera 14.00.