Filipinas.- La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2022

La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, ha anunciado este jueves su candidatura a la Presidencia en las elecciones de 2022, con el objetivo de suceder al actual mandatario, Rodrigo Duterte, y concluir el "podrido" sistema político del país.



"Me ofrezco como candidata presidencial en las elecciones de 2022. Pelearé, pelearemos", ha avanzado Robredo frente a sus partidarios, a quienes ha prometido "derrotar la vieja política", según recoge el portal de noticias filipinos GMA.



Robredo, de 56 años y crítica con la controvertida campaña antidroga de Duterte y las políticas que han frenado los derechos civiles, ha puesto así fin a meses de especulaciones sobre su candidatura.



Asimismo, ha aseverado ser consciente del reto que supone presentarse a los comicios, pero ha aseverado que su "determinación es inquebrantable" y busca "devolver a las manos del filipino medio la capacidad de promover el cambio".



La también abogada, que fue elegida vicepresidenta en 2016, se ha convertido en la figura más poderosa de la oposición por su postura contra Duterte y ha sido respaldada por la coalición opositora 1Sambayan para presentarse como candidata.



En referencia a Duterte, Robredo ha subrayado que si el país quiere cambiar su situación, "hay que cambiar los apellidos de los que están en el poder" ya que "la corrupción, la incompetencia y la indiferencia, deben ser reemplazadas por un liderazgo sobrio".



El plazo de presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales culmina el viernes. La hija de Duterte y alcaldesa de Davao, Sara Duterte-Carpio, encabeza una lista de doce potenciales aspirantes, según un sondeo elaborado este mes por Pulse Asia Research, informa la agencia de noticias DPA. No obstante, el fin de semana se inscribió para ser reelegida como alcaldesa, lo que indica que no se presentará, si bien todavía tiene tiempo para cambiar de opinión.



El exsenador filipino Ferdinand Marcos Jr 'Bongbong', hijo del difunto dictador Ferdinand Marcos, figura en segunda posición del listado, en el que también están nombres como los del exboxeador Manny Pacquiao y el alcalde de Manila, Francisco Domagoso, que ya han formalizado su candidatura.