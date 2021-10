Estas han sido las 5 fotos de JUANES que han arrasado en Instagram

JUANES (@juanes) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 70.248 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares son:





Hoy en medio del concierto, le pedí a alguien del público que supiera cantar en inglés y fuera fan de Metallica que se montara a cantar conmigo Enter Sandman. @cheezer170 no tenía ni la menor idea de la canción, pero el man se montó y se la soyó con nosotros 😂🤘🏻 Fue un momento muy cool





Gracias por cantar conmigo anoche Portland!! 🔥 #OrigenTour





Esta noche estuvimos en @jimmykimmellive con mi amigo @elviscostello !! Gracias por la invitación y por una noche inolvidable 🔥 PUMP IT UP 🔥 no se pierdan el show esta noche a las 11:35pm ET/PT





Primera de ojalá muchas noches en Boise. Desde Idaho pa’ el mundo 🥔🥔🥔! #OrigenTour





Con las propias picks!! 🔥🔥 Están de locoooosss @ravenpicks 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🔥🔥🔥🔥

Juan Esteban Aristizábal Vasquez, mejor conocido como Juanes, nació en Colombia, en el estado de Antioquía, el 9 de agosto de 1972. Ha sido premiado con 26 Grammy Latinos a lo largo de su carrera y ha vendido más de 16 millones de álbumes a nivel mundial.

A los 15 años comenzó su carrera en una banda de metal, llamada Ekhymosis, con la que publicó seis álbumes logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal.

En 1998 Juan Esteban se traslada a vivir a Los Ángeles. Su estancia en esta ciudad norteamericana le sirve de inspiración y se convierte en el eje temático de su primer disco como solista, lanzado en el 2000, Fíjate bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada; en 2004 lanza el álbum Mi sangre, que se convierte en superventas internacional.

Su nombre empezó a ganar popularidad en los diversos países del mundo, especialmente los de habla hispana. A finales de 2007 lanza al mercado La Vida… Es Un Ratico, tuvo mucho éxito. En 2010 pública P.A.R.C.E., considerado uno de sus álbumes más íntimos. Debemos indicar que su música era muy popular entre los jóvenes. En 2012 publica el álbum Juanes MTV Unplugged que incluía tres canciones: «Todo En Mi Vida Eres Tú», «La Señal» y «Azul Sabina». En 2014 publicó su álbum más reciente Loco De Amor.