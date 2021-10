Estadounidenses temen viajar durante las festividades

(Bloomberg) -- La ola de coronavirus que fue impulsada por la variante delta parece haber dejado su huella en los posibles viajeros estadounidenses. A pesar de que la mitad del país está vacunada y los datos muestran que las altas tasas de infección comienzan a caer, la “frenética demanda de viajes” parece estar disipándose, según la firma de investigación de mercado Destination Analysts. El grupo ha estado encuestando a unos 1.200 estadounidenses sobre viajes durante la pandemia.

Si bien las aerolíneas prevén una temporada de vacaciones completamente reservada, la mayoría de los viajeros encuestados dijo que la más reciente ola afectó su interés de escape, según la última encuesta de la compañía, realizada entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Más del 68% de los encuestados dijeron que estaban planeando o considerando un viaje, pero ese porcentaje es menor que el 78,7% de junio. La proporción de personas que están en la categoría que la firma califica como “estado mental listo para viajar” —lo que significa que ya están viajando o están listas para hacerlo— también disminuyó durante ese período.

“Pareciera realmente que los estadounidenses estuvieran posponiendo los planes de viaje”, dijo la directora ejecutiva de Destination Analysts, Erin Francis-Cummings. En las últimas semanas, “la tendencia parece haberse estabilizado, aunque sigue en niveles inferiores a los que estábamos a principios del verano de 2021”.

Más del 23% de los encuestados dijeron que habían cancelado un viaje próximo debido a la pandemia y la amenaza de la variante delta, y casi el 27% pospuso un viaje por la misma razón. La proporción que informó tener planes de viaje para octubre y noviembre también se redujo, aunque ha habido algunos aumentos para diciembre, dijo Francis-Cummings.

Hopper, una compañía de datos que hace recomendaciones de viaje personalizadas basadas en algoritmos, proyectó en su pronóstico más reciente que la cantidad de pasajeros que pasan por puntos de control de aeropuertos de EE.UU. será aproximadamente del 75% de los niveles de 2019 para el Día de Acción de Gracias y del 80% para Navidad.

No obstante, se espera que las cifras para ambas fechas sean aproximadamente el doble de las de la misma época en 2020, cuando hubo la peor ola de infecciones en EE.UU.

