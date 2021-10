España.- Fundación Toro de Lidia, sobre la exclusión de los toros del bono cultural joven: "Un escándalo"

03-10-2021 El torero Manuel Escriba, recibe a su segundo toro a puerta gayola en el 14ª festejo de la Feria de San Miguel a 03 de octubre del 2021 en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Andalucía).Festejo nº 13 de la Feria de San Miguel donde el cartel ha estado compuesto por Morante de la Puebla; Manuel Escribano y Pepe Moral en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla con toros de Miura. SOCIEDAD Eduardo Briones - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La Fundación Toro de Lidia considera que no incluir la tauromaquia en el bono cultural joven anunciado por el Gobierno es "un escándalo de dimensiones cósmicas".



"Nos parecería un escándalo de dimensiones cósmicas, si se tiene que atender a las industrias culturales que han sido castigadas por la pandemia, la tauromaquia lo ha sido como cualquier otra, y si el objetivo de la medida es facilitar el acceso a la cultura de los jóvenes lo extraño sería castrar, limitar ese acceso", ha señalado, en declaraciones a Europa Press el portavoz de la Fundación Toro de Lidia, Chapu Apaolaza.



En este sentido, ha denunciado que excluir el espectáculo de los toros convierte el listado de actividades del bono cultural joven en un "catálogo político" que tiene "el nombre de censura". "Ese catálogo, si no incluye la tauromaquia, sería un catálogo político y tendría un nombre que sería censura", ha subrayado.



A su juicio, esta decisión no la van a entender "ni los jueces, ni la ley, ni el sector de la tauromaquia ni los cientos de miles de aficionados españoles". "Nos parece algo tan grave, terrible", ha subrayado Apaolaza, al tiempo que ha reclamado al Ministerio dirigido por Miquel Iceta que se "comporte como el Ministerio de Cultura y no de censura".



Además, el portavoz de la Fundación Toro de Lidia ha asegurado que "en los festejos taurinos la franja de edad de 16 a 24 años es la que más acude en proporción a las plazas de toros".