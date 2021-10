El Vélodrome se despide de Tapie, el dirigente que llevó al OM a la cumbre

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

París, 7 oct (EFE).- El estadio del Vélodrome, uno de los más legendarios de Francia, se despidió este jueves del mítico presidente del Olympique de Marsella (OM), Bernard Tapie, en un emotivo tributo con numerosas alusiones a la Copa de Europa ganada en 1993, la única levantada por un club francés.

Fallecido por un largo cáncer el pasado domingo a los 78 años de edad, el adiós a Tapie, quien también fue empresario, político e incluso cantante, atrajo a más de 6.000 hinchas del Marsella que entonaron la música "We are the Champions" de Queen mientras enarbolaban banderas y retratos de su antiguo presidente (1986-1993).

Se trata del segundo gran homenaje al polémico dirigente, un icono en Francia, a pesar de que llegó a ser condenado por corrupción, después del celebrado en París, su ciudad natal, al que acudieron figuras como el expresidente Nicolas Sarkozy, el exfutbolista Jean-Pierre Papin o el empresario Xavier Niel.

A la ceremonia religiosa parisina también acudió la primera dama, Brigitte Macron. De hecho, el presidente francés es un declarado hincha marsellés.

Sin embrago, ha sido en la ciudad de adopción de Tapie, la sureña Marsella, en la que el tributo ha sido más sentido.

Una de las imágenes que ha dado la vuelta a Francia ha sido la de uno de los hijos de Tapie, Stéphane, saludándose afectuosamente con el actual presidente del OM, el español Pablo Longoria.

"Yo le dije a mi padre que le llevaría a su casa, y él está aquí, con los hinchas. Longoria nos ha acogido con los brazos abiertos", declaró Stéphane Tapie.

El féretro entró el césped del Velodrome en el minuto 44 de la final entre el OM y el Milán de 1993, que se reprodujo íntegra en las pantallas del estadio. Ese minuto fue de el tanto de Basile Boli, el que dio el triunfo a los franceses.

Este viernes, habrá una ceremonia religiosa en Marsella, en la catedral Sainte-Marie-Majeure, y posteriormente será enterrado en el cementerio de Mazargues, cerca de su amado Vélodrome.