El secretario mexicano de Turismo tranquiliza a estadounidenses sobre seguridad

El Secretario de Turismo, Miguel Ángel Torruco. Foto de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Nueva York, 6 oct (EFE).- El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, aseguró este miércoles en Nueva York que los casi 6,5 millones de turistas estadounidenses que han visitado México en lo que va de año suponen una muestra de confianza en su país.

Torruco Marqués llegó a Nueva York desde California como parte de una gira que realiza y que se extenderá mañana a Chicago para promover a México como destino turístico, tras la crisis causada por la pandemia de la covid-19, y que posteriormente le llevará a la ciudad de San Antonio, en Texas.

Como parte de su gira se ha reunido con promotores de turismo en esta ciudad, que le han mostrado su preocupación a quienes les ha preocupado el tema de la seguridad en México.

"No negamos que existen algunos problemas. Por eso estamos trabajando en la integración de la Guardia Nacional (lo que era la policía federal)", afirmó el secretario de turismo, que promueve las campañas "Operación tocando puertas" y "Reencuentro con mis raíces", esta última dirigida a las generaciones de mexicanos nacidos en este país.

Destacó además que el problema de seguridad "fue una herencia que recibimos de anteriores administraciones".

"Los datos hablan por sí mismos", dijo al citar las cifras de turistas de EE.UU que han recibido entre enero y agosto de este año y que representan un incremento de 112 % con respecto al 2020. Antes de la pandemia, en 2019, la cifra era de 10,5 millones, comentó.

Los turistas llegan a México desde Los Ángeles, Chicago, Houston, Nueva York, que aporta unos 900.000 al año, y desde San Antonio.

Indicó además que la recuperación de México en turismo se debe a que el país no cerró sus puertas a los vuelos internacionales , sino que impuso cinco protocolos de seguridad para afrontar la crisis de salud.

"Vamos a rebasar los 30 millones de turistas extranjeros al cierre de este año", vaticinó.

Por otra parte, el secretario dijo que su gobierno también pretende que el turismo sirva como "una herramienta de reconciliación social" centrada en mejorar la vida de la población local, y lo explicó así: "No habrá más paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación".

El Secretario de Turismo se reunió además con representantes de la comunidad mexicana y la Cámara de Comercio México-Americana.