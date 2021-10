El pésimo día de Facebook que "desconectó" al mundo y más clics tecnológicos

Los íconos de Facebook, WhatsApp e Instagram en fotografía de archivo. EFE/EPA/Andrej Cukic

Bogotá, 7 oct (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. El día que Facebook se detuvo... por ocho horas

Eso de tener un mal día en la oficina es algo común y hasta anecdótico, pero si prácticamente todo el planeta se queda desconectado de las redes sociales y de mensajería por una falla en “tu” oficina, el mal día se convierte en el peor de todos. Y más si ni siquiera puedes entrar a ella.

Esa debieron sentir Mark Zuckerberg y miles de empleados de Facebook cuando toda la “suite” de sus servicios se cayó durante ocho horas, lo que dejó al mundo sin la red social, pero también sin WhatsApp, Instagram y Messenger.

Al día siguiente la compañía aseguró que la severa caída no se debió a “una actividad maliciosa” si no a “un error causado por nosotros mismos”, resuelto, según algunos medios, luego de que un grupo de técnicos lograra entrar a un centro de datos en California y restableciera los servidores.

Pero la mala semana para Zuckerberg (que perdió ese día 5.900 millones de dólares) no paró allí ya que Frances Haugen, una exempleada de Facebook, declaró ante el Senado estadounidense que en la empresa sabían de los efectos nocivos de sus productos para el público, pero no se hacía nada al anteponer los beneficios.

¡Qué semanita, Mark!

2. La estrella de Jobs sigue brillando 10 años después

Llenaba salas y no era un rock star. Hacía llegar al delirio a sus fanáticos y no era un pastor religioso. Era Steve Jobs, quien nos dejó el 5 de octubre de 2011 y cuyo legado al frente de Apple sigue muy vigente.

"Por una década, el luto y la curación han ido de la mano. Nuestra gratitud se ha hecho tan grande como nuestra pérdida", indicaron esta semana sus familiares en un comunicado en la página web de Apple.

El magnetismo de Jobs ha hecho que todavía se espere que cada producto nuevo de Apple sea novedoso, rompedor, único. ¡A tu salud, Steve!

3. Carros voladores “a la brasileira”

Brasil demuestra cada vez más por qué es la mayor potencia latinoamericana y ya dos de sus empresas intentan ser pioneras en el transporte con aviones eléctricos o “carros voladores”.

Se trata de Embraer y Avantto, que firmaron un acuerdo para desarrollar y operar una red que permita transportar pasajeros en toda Latinomérica en aviones eléctricos de despegue y aterrizaje horizontal (eVTOL).

El negocio prevé una encomienda inicial de 100 de estas aeronaves fabricadas por Embraer y que serán entregadas a Avantto desde 2026.

4. ¡A renovar las "ventanas" de tu computador!

Llegó el día que desde junio esperaban millones de usuarios de Microsoft: la salida al mercado de Windows 11, la actualización del sistema operativo de la firma de Redmond (estado de Washington, EE.UU.).

Como ya se había visto hace cuatro meses, entre los principales cambios, Microsoft movió el menú de inicio y los íconos de las aplicaciones más usadas de la esquina inferior izquierda de la pantalla al centro y añadió una función multitarea que permite asignar distintas medidas y formas a las ventanas.

Así, Windows 11 acerca a Microsoft al sistema operativo de Apple, cuya interfaz ya presenta muchas de las características que ahora adopta la firma fundada por Bill Gates.

5. Un control especial para un aniversario especial

“Yo también tuve 20 años” dice una popular canción tradicional colombiana, precisamente la edad que cumplirá el próximo 15 de noviembre la consola Xbox.

Y algunas personalidades no quieren dejar pasar esta fecha sin hacerle un especial homenaje. Según SomosXbox.com, el artista POPeART diseñó un control que tiene el número 20 en alto relieve circundando la zona de la cruz y un semicírculo verde que nace en el compartimiento de las baterías y termina por debajo del botón R.

POPeART dedicó la primera versión de este mando a Aaron Greenberg, encargado de márketing de los juegos de Xbox. Su obra se puede apreciar (y comprar) en https://www.pope-art.com/

6. "Rocket League" con el auto de Bond... James Bond

La nueva aventura de James Bond, "No Time to Die"”, ya está rodando por los cines del mundo, y su automóvil, el Aston Martin Valhalla, marca el asfalto en la nueva versión del videojuego "Rocket League"”, que verá la luz esta semana.

La nueva entrega de "Rocket League, un irreverente título que mezcla los más sofisticados automóviles con el fútbol, mostrará al auto del espía más famoso de la pantalla grande en todo su esplendor para meter goles a lo Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

El Aston Martin Valhalla del Agente 007 será el primer automóvil híbrido en la historia de "Rocket League", ya que tiene un motor central movido por gasolina y batería eléctrica de 950 caballos de fuerza.

7. Mentiras virtuales con peligros reales

Navegar en internet puede ser agradable, pero en algunas ocasiones se convierte en peligroso y atenta contra la tranquilidad de quienes más queremos.

Según un estudio difundido esta semana por la ONG global Plan Internacional desde Ciudad de Panamá, una de cada cinco niñas (20 %) teme por su seguridad física debido a la información falsa y las mentiras difundidas en línea.

El estudio resume los hallazgos de una encuesta aplicada del 5 de febrero al 19 de marzo de 2021 a más de 26.000 niñas y mujeres jóvenes de 26 países, entre ellos 5 de América Latina (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú).

Una de cada tres niñas y mujeres jóvenes afirma que la información falsa afecta su salud mental dado que les provoca estrés, preocupación y ansiedad. EFE

Luis Alejandro Amaya