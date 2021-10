El Parlamento devuelve el presupuesto nacional y pide priorizar el gasto social

Los diputados alegaron en su resolución "que el presupuesto para la vigencia fiscal 2022 se estimó tomando como base las recaudaciones de ingresos a fechas muy tempranas del año 2021 y realizadas en un entorno económico y social inestable por la pandemia de la Covid-19". Foto de archivo. EFE/Alejandro Bolívar

Ciudad de Panamá, 6 oct (EFE).- El Parlamento de Panamá devolvió este miércoles al Ejecutivo el proyecto de presupuesto nacional de 2022, por 25.126,6 millones de dólares, para que "sea reformulado" y se prioricen las asignaciones a entidades de las áreas de salud, educación, salud y seguridad, informó el Legislativo.

Luego de las sustentaciones de las vistas presupuestarias de las instituciones, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) sugirió que se reformule el proyecto de presupuesto de 2022 "en 560 millones de dólares, distribuidos 141 millones para funcionamiento y para inversión 418,2 millones de dólares", dijo un comunicado oficial.

"Los diputados comisionados, en su mayoría, plantearon la necesidad de devolver el presupuesto (...) para que instituciones como el Instituto Oncológico Nacional, Ministerio de Educación, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Ministerio de Salud, las universidades, el Órgano Judicial y otras entidades, reciban el presupuesto con el que puedan cumplir sus funciones con calidad", indicó la misiva del Legislativo.

Los diputados alegaron en su resolución "que el presupuesto para la vigencia fiscal 2022 se estimó tomando como base las recaudaciones de ingresos a fechas muy tempranas del año 2021 y realizadas en un entorno económico y social inestable por la pandemia de la Covid-19".

"Luego de esta revisión y transcurridos los primeros 9 meses de ejecución del año fiscal 2021, las estimaciones tienen una mejor fundamentación, situación que permite considerar algunos gastos de naturaleza prioritaria que no fueron incorporados en dicho proyecto de ley, al inicio".

El Gobierno de Panamá presentó al Parlamento el pasado 28 de septiembre el presupuesto nacional para 2022 por 25.126,6 millones de dólares, un 3,6 % (882 millones) más que el de este año; una proyección fiscal que, dijo, ha sido afectada por la pandemia y por el creciente gasto público.

"Este presupuesto de 2022 está siendo adversamente afectado por la covid-19, los ingresos corrientes esperados para el 2022 representan lo que obtuvimos hace cuatro años, sin embargo no hemos retrocedido cuatro años en nuestro gasto de operación y de funcionamiento", afirmó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.

En la última década en Panamá "la deuda pública y subsidios se triplicaron y la planilla (de funcionarios del Estado) se incrementó 2,7 veces", agregó el titular del MEF en la presentación del proyecto de presupuesto ante el pleno parlamentario.

El ministro dijo entonces que las limitaciones del presupuesto "son reales y el margen de maniobra actual es estrecho, toda vez que el tamaño del presupuesto está influenciado de una forma importante por los ingresos".

Del presupuesto del Estado para 2022, 12.756 millones de dólares corresponden al renglón de funcionamiento, 8.282 millones a los programas de inversiones y 4.089 millones al servicio de la deuda, según los datos del MEF.