El Iberoamerican Film Festival de Miami celebra la grandeza del cine mexicano

La actriz y cantante mexicana Regina Orozco, en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

Miami, 7 oct (EFE).- La cuarta edición del Iberoamerican Film Festival de Miami (IAFFM) se inaugurará el próximo 3 noviembre con la película "Critical Thinking", dirigida por el actor de origen colombiano John Leguizamo, pero su invitado será México "para mostrar lo grande que es" su cine.

El director del certamen, Fernando Arciniega, hizo hincapié en una rueda de prensa vía Zoom en la importancia de la mujer como creadora en la historia del cine de México, ya sean "actrices, productoras, guionistas, directoras".

Arciniega anunció que "por ahora" está confirmado que las actrices Blanca Guerra, Claudia Ramírez, Rosa María Bianchi (argentina nacionalizada mexicana), Patricia Reyes Spíndola, Regina Orozco y Leticia Huijara asistirán al IAFFM.

"¿Cómo no íbamos a escoger a México, el país más importante junto a Argentina en cine? Es por eso que a nuestro equipo se nos ocurrió rendir homenaje a la mujer mexicana en el cine", subrayó.

Huijara, recientemente elegida como la nueva presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que concede los importantes premios Ariel, agradeció en la rueda de prensa que con este festival "las fronteras se borren".

"Quiero agradecer que esas fronteras que, de pronto se tienen de idiosincrasias distintas, se borren porque nos enamoramos de un cuentito", señaló en referencia a lo que pueda transmitir el cine al narrar una historia.

En su cuarta edición, el IAFFM será un híbrido entre presencial y virtual.

OCHO FILMES A CONCURSO

Según se detalló, en esta edición, que llega tras cancelarse la de 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus, compiten ocho largometrajes de ficción. "Critical Thinking" se presenta fuera de concurso.

Son ellos "15 horas" (España/República Dominicana), "¡Ánimo, juventud!" (México), "Caballo de acero" (Colombia), "Emilia" (Argentina), "Karnawal" (Argentina/Bolivia), "La fortaleza" (Venezuela), "Mirador" (Brasil) y "Surdine" (Portugal).

Entre largometrajes, cortos de ficción y documentales, se presentarán hasta el 7 de noviembre alrededor de 24 títulos, informó la organización.

Algunas de estas películas de cine independiente están ya en circuitos de festivales del mundo, pero ninguna ha sido vista antes en Miami, detalló Arciniega, de origen colombiano.

La selección, que abarca temas que van desde el abuso a la mujer hasta las prisiones, ha contado con la colaboración del prestigioso director colombiano Sergio Cabrera, cuya incorporación denota "lo que ha crecido el festival", según se destacó en la rueda de prensa, ofrecida a través de Zoom.

Además, este año el festival convocará, en octubre, al concurso "48 horas" para realizadores capaces de hacer un cortometraje durante un fin de semana.

Este certamen es de temática libre y podrán participar descendientes de iberoamericanos donde quiera que estén, de acuerdo con la convocatoria.

Como parte del festival se presentará la exposición de fotografía "La Mejor Actriz", de la artista del lente Mariana Yazbek.

Se trata, dijo a Efe Arciniega, de 44 fotografías en blanco y negro de actrices que han ganado el premio Ariel, desde María Félix hasta Mercedes Hernández, protagonista de la reconocida película "Sin señas particulares" (2020), dirigida por Fernanda Valadez.

"Es primera vez que sale de México" la exposición y estará instalada en el complejo Silverspot Cinema, en el centro de Miami.

Para la soprano y actriz Regina Orozco, que ganó un Ariel por su trabajo en la película "Profundo Carmesí" (1996), de Arturo Ripstein, el hecho de que este año el IAFFM esté dedicado a México la hace sentir "muy honrada".

Es "un apapacho (mimo) al ego, algo bonito, eso no significa que te paguen más, pero me sentí muy honrada de que me invitaran", señaló en la rueda de prensa Orozco.