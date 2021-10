El conservador Laschet se muestra dispuesto a dimitir, según medios alemanes

El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana y candidato a la Cancillería en las recientes elecciones generales, Armin Laschet en una imagen de archivo. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 7 oct (EFE).- El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana y candidato a la Cancillería en las recientes elecciones generales, Armin Laschet, se mostró este jueves dispuesto a dejar su cargo, según informaron varios medios alemanes.

"Si con otras personas las cosas funcionan mejor, no tengo problemas, adelante. Primero está el partido y luego las personas", dijo Laschet durante una sesión a puerta cerrada del grupo parlamentario conjunto de su partido y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

Laschet está bajo presión dentro de su partido y a la baja en las preferencias de los alemanes en varias encuestas desde que la CDU/CSU obtuvo el peor resultado de su historia en las elecciones generales alemanas del pasado 26 de septiembre.

Sin embargo, tras la derrota electoral ante los socialdemócratas Laschet apostó por formar Gobierno ofreciendo a Los Verdes y al Partido Liberal (FDP) iniciar conversaciones de cara a una coalición tripartita.

Tras una serie de conversaciones de verdes y liberales tanto con la CDU/CSU como con el Partido Socialdemócrata (SPD) han decidido intensificar los contactos con esta última agrupación.

Laschet todavía no da por enterradas las opciones de formar Gobierno, pero hoy habría dicho que si alguien puede llevar adelante futuras conversaciones mejor que él está dispuesto a dar un paso al lado.

Dentro de la CDU/CSU también hay voces que piden pasar a la oposición y aceptar la derrota electoral.

El presidente de la CSU y primer ministro bávaro, Markus Söder, que al principio se había mostrado abierto a la opción de formar coalición con verdes y liberales, prácticamente descartó esa variante cuando las dos agrupaciones decidieron dar prioridad a las conversaciones con los socialdemócratas.

Laschet, según los medios, se declaró dispuesto a coordinar la transición, dijo que esperaba propuestas para la sucesión y pidió que no se entrara en una "batalla personal" por el liderazgo del partido.