EEUU/Rusia.- Estados Unidos y Rusia coinciden en la "importancia" de que Irán retorne a lo pactado en el acuerdo nuclear

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Segei Lavrov, han mantenido este miércoles una conversación en la que han coincidido en la "importancia de un rápido retorno" de Irán a lo estipulado en el acuerdo internacional sobre su programa nuclear.



"He hablado hoy con el canciller Lavrov y hemos coincidido en la importancia de un rápido retorno al cumplimiento mutuo por parte de Irán y Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)", ha trasladado Blinken en sus redes sociales.



Así, el secretario de Estado ha apuntado, en una rueda de prensa en París, que ambos países "comparten el interés de ver un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo "sobre el programa nuclear de Irán".



"He vuelto a señalarle al canciller Lavrov que la pista de aterrizaje se está acortando cada vez más en esa perspectiva y en ese interés que compartimos porque (...) nos estamos acercando cada vez más a un punto donde simplemente volver al cumplimiento del PAIC no recuperará los beneficios del acuerdo", ha destacado.



Así pues, Blinken ha resumido que la conversación con Lavrov les ha servido a ambos para "comparar notas" y saber en qué punto está cada nación y hacia donde tienen intención de ir dirigidos sus próximos pasos.



Por su parte, Lavrov ha apuntado que las conversaciones en el marco del PAIC "deberían reanudarse lo antes posible", y ha insistido a Washington para que vuelva a los márgenes del acuerdo y deje de lado las "restricciones ilegales" sobre Irán y sus socios comerciales, recoge la emisora Radio Free Europe/Radio Liberty.



Además, desde el Departamento de Estado se ha añadido que tanto Estados Unidos como Rusia "han enfatizado la importancia de una coordinación continua sobre temas actuales en la relación bilateral".