EEUU comenzaría a vacunar a niños de 5 y 11 años en noviembre

(Bloomberg) -- Los niños de entre 5 y 11 años podrían comenzar a recibir la vacuna contra el covid-19 la primera semana de noviembre en Estados Unidos, lo que representaría un alivio para los padres, ya que cada vez más niños contraen el virus, y una potencial bendición política para el presidente, Joe Biden.

Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron el jueves que habían terminado de enviar los datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) antes de una reunión del panel asesor programada para el 26 de octubre. Para principios de noviembre se establecerá una reunión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dijo una persona familiarizada con los planes, y añadió, que la autorización posiblemente llegará tan pronto como el día de esa reunión.

Las demoras son una posibilidad, pero la aprobación representaría un parteaguas para EE.UU., una convergencia de las necesidades políticas y los objetivos de salud pública de Biden. Vacunar a los niños menores de 12 años sería un paso crucial para poner fin a la pandemia de covid.

La aprobación pública del manejo de Biden de la pandemia y otros temas, incluido Afganistán y su agenda económica, ha ido en bajada. Muchos padres, incluidos los votantes suburbanos que los demócratas necesitan para mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de período de 2022, han expresado la urgencia de vacunar a los niños. La inmunización también podría ayudar a los padres que trabajan a regresar a sus oficinas e impulsar al sector turístico con más familias finalmente capaces de vacunarse por completo.

No obstante, es probable que haya quien rechace la vacunación, ya que muchos adultos se muestran reacios a vacunar a sus hijos. Aún así, la elegibilidad para las edades de 5 a 11 años representaría un avance en el esfuerzo de vacunación del presidente y ofrecería a los niños su primera protección contra la variante delta más potente.

“Ya no vemos a los niños como si tuvieran un campo de fuerza protector a su alrededor. Ahora son tan susceptibles, en particular, a esta variante como los adultos ”, dijo Clay Marsh, médico y vicepresidente de la Universidad de West Virginia que dirige la respuesta covid.

Las vacunas harían que las escuelas sean más seguras y protegerían a los niños tanto de los casos graves como de los leves que a veces se acompañan de síntomas a largo plazo.

Es probable que un tema de conversación crucial en la reunión de asesoramiento de la FDA sea el riesgo potencial de miocarditis o inflamación del corazón en los niños pequeños que reciban la vacuna. Los investigadores están monitoreando cuidadosamente los casos raros de miocarditis que se han producido después de vacunas ARN mensajero, como la de Pfizer. Hasta ahora, aunque todavía es muy poco común, el evento adverso parece ocurrir con más frecuencia en hombres jóvenes y adolescentes.

“Esa decisión final dependerá de un análisi muy detenido de esos datos”, dijo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, a David Westin de Bloomberg Television.

Hasta el momento, no hay preocupaciones obvias de seguridad para los niños que reciben vacunas, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Tenemos todas las razones para creer que la forma en que responderán los niños será muy similar a lo que vemos en los adultos en términos de señales de seguridad”, indicó.

Las dosis de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años están planificadas en 10 microgramos, un tercio del nivel que se administra a los de 12 en adelante, pero se administra en el mismo intervalo de tres semanas.

En EE.UU. aproximadamente el 34% de los padres de niños de 5 a 11 años planean ponerles una vacuna inmediato, mientras que otro 32% dice que esperarán un poco más, según KFF. Otro 7% dice que solo vacunarán a sus hijos si es necesario, en tanto que un 24% dice que definitivamente no lo hará.

