Ecuador.- La Justicia ecuatoriana rechaza la petición de prisión preventiva para dos exministros de Correa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador ha rechazado este jueves la petición de la Fiscalía de prisión preventiva para dos antiguos ministros del expresidente Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, por falta de pruebas.



No obstante, al igual que otras trece personas que también han sido procesadas --entre ellas un antiguo comandante de la Fuerza Aérea-- ambos no tiene permitida la salida del país, ni transmitir bienes a terceros y deberán presentarse cada quince días antes las instancias judiciales pertinentes, ha explicado la Fiscalía ecuatoriana en un comunicado.



Ponce y Sandoval, que ocuparon la cartera de Defensa en diferentes periodos durante los diez años que duró el gobierno del expresidente Correa, están siendo investigados por la adquisición por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana de siete helicópteros, cuatro de los cuales se accidentaron entre 2009 y 2015.



La acusación de la Fiscalía sostiene que desde 2008 el Ministerio de Defensa pagó 63,5 millones de dólares para hacerse con unos helicópteros que no cumplían con las especificaciones técnicas fijadas en los contratos. Sin embargo, el juez considera que no hay pruebas suficientes para aprobar la prisión preventiva



La Fiscalía señala que los procesados actuaron en perjuicio de la administración pública, por lo que podrían enfrentarse a penas de entre ocho y 16 años de cárcel.