Economía.- Ecopetrol y Shell formarán un consorcio para explotar un bloque petrolero en Brasil

09-10-2014 Petróleo ECONOMIA ESPAÑA EUROPA DAVID MCNEW



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La petrolera anglo holandesa Royal Dutch Shell y la colombiana Ecopetrol conformarán un consorcio para explotar un bloque de producción y exploración de petróleo y gas natural en aguas marítimas en Brasil.



Se trata de un bloque ubicado en la cuenca de Santos, ubicada cerca del estado de Sao Paulo. Del total del activo, Shell ostentará una participación del 70%, mientras que el 30% restante será para Ecopetrol.



Durante la última licitación realizada por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP), Shell se ha hecho con cuatro bloques de forma individual y ha formado un consorcio en un quinto bloque con Ecopetrol.



En los cuatros bloques que se ha adjudicado en solitario, Shell ha ofrecido un total de 23,3 millones de reales brasileños (3,6 millones de euros). El último sector, que ha sido adjudicado al consorcio entre la anglo holandesa y la colombiana, se han ofrecido un total de 6,5 millones de reales, en torno a un millón de euros al tipo de cambio actual.



Las dos compañías han sido las únicas adjudicatarias en la licitación de 92 bloques para la exploración y producción de petróleo y gas natural que ha realizado la ANP.



De hecho, ha habido áreas ofrecidas en la subasta que no han recibido ninguna propuesta, como es el caso de los lotes cercanos a Fernando de Noronha, ya que se trata de ubicaciones que, según activistas medioambientales, las actividades de exploración presentan riesgos para la fauna marina.



Los 92 bloques exploratorios ofertados se distribuyen en 11 sectores de las cuencas de Campos, Pelotas, Potiguar y Santos. Si bien nueve empresas, entre las que se encuentran Total, 3R Petroleum, Wintershall o Karoon, se han inscrito para participar en la licitación, solo Shell y Ecopetrol se han adjudicado algún bloque.



A pesar de estar registrada, la petrolera brasileña estatal, Petrobras, no ha hecho ninguna propuesta.



La recaudación total de la subasta ha ascendido hasta los 37 millones de reales brasileños (5,8 millones de euros). La última licitación de bloques petrolíferos se realizó hace dos años, en octubre de 2019, y terminó con solo 12 sectores adjudicados de los 36 ofertados, pero con un récord de recaudación de 8.915 millones de reales (1.400 millones de euros).



Según la ANP, los bloques que no fueron subastados serán incluidos en la Oferta Permanente, que consiste en la disponibilidad continua de campos ofertados en licitaciones anteriores que no fueron subastados o fueron devueltos a la agencia.