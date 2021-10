Duque firma decreto que reglamenta curules para víctimas del conflicto armado

Foto de archivo del presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Bogotá, 6 oct (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, firmó este miércoles el decreto que reglamenta los 16 escaños en la Cámara de Representantes para víctimas del conflicto, creados por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016.

"Anuncio que se ha firmado el decreto a través del cual se reglamentan esas curules para las víctimas, con todas las salvaguardas, con todas las protecciones, para que puedan tener presencia en el Congreso de Colombia y hacer valer sus derechos", dijo el jefe de Estado en Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander.

Duque encabezó hoy, en compañía de otros mandatarios de la región, la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1821, que dio origen a la creación de Colombia como Estado.

Con la expedición del Decreto 1207 se reglamenta la elección de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030.

Según el decreto, las elecciones se realizarán el 13 de marzo de 2022 y cada escaño se asignará al candidato de la lista con mayor cantidad de votos.

Duque explicó que las disposiciones contenidas en el decreto se establecen de acuerdo con el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, y buscan que estos escaños sean ocupados efectivamente por quienes fueron víctimas de la violencia y no por los victimarios.

El mandatario enfatizó en que esos espacios deben ser para las "víctimas y no tener ni una sola rendija por donde los victimarios pretendan cooptarlas".

La reglamentación indica que los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente en los últimos 20 años no podrán presentarse como candidatos.

La prohibición aplica también para miembros de grupos armados que se desmovilizaron a partir del 1 de diciembre de 2016, o que hayan reincidido en delitos luego de haberse desmovilizado.