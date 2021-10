Disney+ prepara una serie derivada de "WandaVision" sobre Agatha

Kathryn Hahn , actriz que interpreta al personaje de Agatha en la serie "WandaVision", en fotografía de archivo. EFE/EPA/Ringo Chiu

Los Ángeles (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Disney+ está preparando una serie derivada ("spin-off") de "WandaVision" que se centrará en Agatha, el personaje que interpretó Kathryn Hahn.

La revista Variety aseguró este jueves que Hahn volverá a meterse en la piel de Agatha en una serie de la que no se sabe gran cosa más allá de que será "una comedia negra".

Jac Schaeffer, la guionista al frente de "WandaVision", se encargará de escribir y producir este nuevo proyecto.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, "WandaVision" se convirtió en un gran fenómeno dentro de las adaptaciones audiovisuales de Marvel por su insólita unión del mundo de los superhéroes con algunas de las comedias más famosas de la televisión estadounidense.

"I Love Lucy", "Bewitched" y "The Dick Van Dyke Show" eran algunas de las referencias metatelevisivas que empleaba "WandaVision", que fue además la primera serie de Marvel que desembarcó en Disney+.

Lejos de las apabullantes aventuras de los Avengers en el cine, esta serie comenzaba con Wanda (Olsen) y Vision (Bettany) como la pareja idílica de una "sitcom" de los la década de 1950: casa con jardín en las afueras, humor naíf, vecinas chismosas, romance ingenuo y acción en blanco y negro.

Pero el atrevido viaje de "WandaVision" iba más allá, puesto que cada capítulo tocaba una época diferente de las "sitcom", con Olsen y Bettany modificando sus voces y gestos en cada capítulo, debido a un misterio que trastocaba el tiempo.

"WandaVision" fue nominada a 23 Emmy, entre ellos los de mejor serie limitada (miniserie) y mejor actriz (Olsen) y actor (Bettany) de una serie limitada, serie antológica o película televisiva.

Finalmente se hizo con tres estatuillas: mejor música y letra original por la canción "Agatha All Along", mejor vestuario de fantasía o ciencia-ficción y mejor diseño de producción de un programa narrativo de media hora.