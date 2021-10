DDHH.- Los grupos étnicos sufren cifras "consistentemente más altas" de pobreza multidimensional, alerta el PNUD

La situación se agravará con la pandemia, que ha descubierto las grietas existentes en los sistemas de protección social



La pobreza multidimensional, que afecta a más de 1.300 millones de personas en todo el mundo, presenta disparidades "consistentemente más altas" entre los grupos étnicos, con casi 128 millones de personas formando parte de comunidades donde más de un 70 por ciento de su población sufre este tipo de pobreza, según la conclusión del nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



El IPM, presentado por el PNUD y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI, en inglés), analiza el grado y la composición de la pobreza multidimensional en 109 países, donde viven 5.900 millones de personas. Los resultados también ofrecen datos desglosados por etnicidad, raza y casta sobre los 41 países para los que existen datos disponibles.



Los datos que revela son significativamente más altos en el caso de los grupos étnicos, ascendiendo hasta un 90 por ciento el porcentaje de la población de nueve grupos étnicos que "está atrapada en la pobreza", todos ellos pertenecientes a Burkina Faso y Chad.



A nivel mundial, en estos 109 países con una población de 5.900 millones de personas hay 1.300 millones que sufren pobreza en múltiples dimensiones, de los cuales aproximadamente la mitad, unos 644 millones, son menores de 18 años. De ellos, casi el 85 por ciento vive en África Subsahariana, lo que se traduce en 556 millones de personas, y Asia meridional, donde viven 532 millones personas bajo esta condición, mientras que más del 67 por ciento vive en países de renta media.



En su día a día, las personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional sufren, por ejemplo, exposición a combustibles de cocina sólidos, sistemas de saneamiento inadecuados y carencia de una vivienda digna. Unos 1.000 millones de personas padecen cada una de estas dificultades, respectivamente.



Además, 788 millones viven en hogares donde, al menos, una persona sufre desnutrición y 568 millones carecen de agua potable o tienen que caminar más de 30 minutos, ida y vuelta, para poder acceder a ella.



En este contexto, no obstante, el informe también apunta a algunos síntomas de progreso, y tomando a los 80 países y 5.000 millones de personas para los que se dispone de datos plurianuales, el 70 por ciento redujo el IPM en al menos un periodo, produciéndose los cambios más rápidos en Sierra Leona (2013-2017) y Togo (2013/2014-2017).



POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LOS GRUPOS ÉTNICOS



El informe concluye que, en algunos casos, las disparidades en la pobreza multidimensional entre grupos étnicos y raciales son aún mayores que las disparidades entre territorios geográficos subnacionales. De hecho, al efectuar un desglose del IPM por grupos étnicos el rango de los valores es mayor que el obtenido entre los 109 países y en todas las demás variables de desagregación aplicadas.



Otra de las conclusiones que se presentan en el informe es la variación en pobreza multidimensional que puede existir dentro de una misma nación entre diferentes grupos, como por ejemplo el caso de los grupos étnicos de Gabón y Nigeria, donde la diferencia supera los 70 puntos porcentuales.



En el caso de América Latina, las poblaciones indígenas se encuentran entre las más pobres según los datos proporcionados por el PNUD y la OPHI, con países como Bolivia donde las comunidades indígenas representan el 44 por ciento de la población pero suponen el 75 por ciento de las personas en situación de pobreza multidimensional.



Las cifras también son altas en India, donde cinco de cada seis personas en pobreza multidimensional proceden de tribus o castas más bajas.



El análisis apunta, no obstante, a que no en todos los casos se dan los mismos niveles entre grupos dentro de un mismo país, como pasa en los dos grupos étnicos más pobres en Gambia, los wollof y los sarahule, que a pesar de tener aproximadamente el mismo valor de IPM sufren privaciones diferenciadas.



Además de la etnicidad, otro de los aspectos en los que se centra el informe es en la pobreza multidimensional intrafamiliar centrada en el género, para concluir que en los 109 países examinados, alrededor de dos tercios de la población en esta situación --unos 836 millones-- viven en hogares en los que no hay ninguna mujer o niña con, al menos, seis años de escolarización completa.



En contraposición, una sexta parte de la población en situación de pobreza multidimensional --uno 215 millones de personas-- vive en hogares en los que al menos un niño o un hombre han completado seis o más años de escolarización pero ninguna mujer o niña lo ha hecho.



Por último, los datos reflejan que las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza multidimensional corren un mayor riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas.



EL IMPACTO DE LA COVID-19



A pesar de que todavía no existen datos completos sobre el impacto de la COVID-19 en el IPM, la pandemia ha puesto de manifiesto las grietas existentes en los sistemas de protección social, en la educación y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo, alerta el informe, unas grietas que son más profundas en los países con mayores tasas de pobreza multidimensional.



La pandemia "ha erosionado los avances de desarrollo en todo el mundo y todavía estamos tratando de comprender hasta donde llegan sus efectos en todas sus dimensiones", ha explicado el Administrador del PNUD, Achim Steiner, que ha recordado que el IPM de este año recuerda que para aprovechar esta crisis "para construir mejor en el futuro y diseñar respuestas efectivas que no dejen a nadie atrás, es necesario obtener una imagen completa de los efectos de la pobreza sobre las personas, saber quiénes son esas personas y dónde viven".



"Tener un futuro en el que todas las personas puedan disfrutar de las capacidades básicas que aprecian y tienen razones para apreciar exige que la comunidad mundial dé solución a las desigualdades estructurales que oprimen e impiden el progreso", ha recordado la directora de OPHI en la Universidad de Oxford, Sabina Alkire, que ha pedido a las autoridades políticas "no dejar a nadie atrás en la última década para la acción".