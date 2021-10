Coronavirus.- Reino Unido retira las recomendaciones de no viajar a más de 30 países y territorios

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha retirado este miércoles la recomendación de no viajar, excepto en casos esenciales, a más de 30 países y territorios, entre ellos Malasia, Bielorrusia, Bangladesh o Ghana.



Así lo ha anunciado la Oficina de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que ha incidido que relaja las condiciones para los viajes a estos países que ya no figuran en la lista roja por la situación que viven de la pandemia.



En concreto, los países a los que afecta este cambio son Argelia; Armenia, Bangladesh, Bielorrusia, Benín, Comoras, Tokelau y Niue, Yibuti, Guinea Ecuatorial, Fiyi, Gambia, Guinea, Kazajistán; Kiribati, Kosovo, Liberia, Madagascar, Malasia, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Islas Salomón, Togo, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Congo, Samoa Americana, Polinesia Francesa y Ghana.



Las personas que visiten estos lugares tendrán más fácil obtener un seguro de viaje tras esta decisión del Gobierno británico, que ha optado por esta relajación debido a "la mejora de la salud pública en muchos países" y "la reducción del riesgo para los ciudadanos británicos" debido a la vacunación.



Hasta este anuncio, Reino Unido desaconsejaba los viajes no esenciales debido al coronavirus a 117 países y territorios. Además, esto se produce en medio de una flexibilización de las normas del Gobierno británico para los viajeros que entran en el país, con el sistema de semáforo eliminado desde el lunes.



Actualmente, hay 54 países en la lista roja de Reino Unido, entre ellos México, Cuba o territorios de Sudamérica y África, si bien se espera que el Gobierno levante la alerta a algunos países.