Coronavirus.- El Ministerio de Salud retira un estudio sobre el uso de cloroquina que desautoriza a Bolsonaro

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha retirado de su agenda el debate de un estudio encargado por el Gobierno Federal sobre el uso de cloroquina para tratar a pacientes con coronavirus, a petición, según la comisión del Senado que investiga la crisis sanitaria, del presidente Jair Bolsonaro, quien en vísperas del informe que pedirá su imputación, ha preferido en esta ocasión distanciarse de un fármaco que ha defendido a pesar de su ineficacia.



Estaba previsto que se debatiera este jueves el estudio sobre tratamientos preventivos contra el coronavirus encargado a expertos médicos, pero finalmente la sesión ha sido suspendida, según el Ministerio de Salud, porque el informe necesitaba ser revisado y actualizado.



Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), sostiene que la cancelación ha venido tras las protestas del presidente Bolsonaro, en vísperas de que este comité publique su informe definitivo sobre la gestión de la pandemia en Brasil y en el que está previsto que se incluya una petición para imputar al presidente.



Rodrigues ha señalado que según la información de la que dispone, Bolsonaro se habría "enfadado" con el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, y zanjó "que el estudio no podía ser ahora analizado", en vísperas de la votación del CPI sobre el informe que "pedirá la acusación del presidente por defender el tratamiento preventivo con 'kit-covid'".



No obstante, la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud (Conitec), encargada de debatir este estudio del que se sabe que ha rechazado el uso del 'kit-covid' --que incluye, entre otros, cloroquina e ivermectina-- para tratar a pacientes con coronavirus, ha asegurado que la decisión de retirar este análisis de la agenda ha llegado "desde arriba".



Mientras tanto, el CPI ha dado 24 horas al Conitec para que haga público ese informe y explique por qué habría pospuesto su análisis, informa Globo.



"Los técnicos solo fueron informados de la retirada la pasada noche (miércoles), en vísperas de la reunión del Conitec, y quedaron descontentos. El Gobierno no quiere que una agencia desautorice al presidente, que insiste en un tratamiento temprano con cloroquina", ha dicho Rodrigues.