Corea del Sur.- Imputados 15 miembros del Ejército surcoreano por la muerte de una militar que sufrió abusos sexuales

POHANG, Korea (Oct. 29, 2000) -- Landing Craft Utility 1627 prepares to land and unload Republic of Korea forces and cargo, along with U. S. soldiers from Okinawa, Japan. The combined amphibious beach assult at Tak San Ri Beach near Pohang, is in support of exercise Foal Eagle 2000. Foal Eagle is the largest Joint and Combined field training drill conducted annually in South Korea, running from Oct. 25th to Nov. 3rd. About 25,000 U.S. troops will take part in the drill, including active duty, Reserve and National Guard troops from bases in the United States and elsewhere in the Pacific. The exercise demonstrates U.S. and South Korean military cooperation. (U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. James E. Lotz) (Released)



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Corea del Sur han informado este jueves de que quince miembros del Ejército han sido imputados en relación con el suicidio de una militar de la Fuerza Aérea que había sufrido abusos sexuales y acoso.



A medida que las investigaciones sobre el caso avanzan, el Ministerio de Defensa ha detectado una serie de "irregularidades" que provocaron la imposibilidad de evitar que la mujer, que ha sido identificada como Lee, se quitara la vida. Además, otras 38 personas estarán sujetas a medidas disciplinarias por no haber actuado antes.



El caso está siendo investigado de forma exhaustiva después de que desatara la polémica en el país, donde muchos sectores han acusado a las Fuerzas Armadas de no haber protegido a la militar, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.



La sargento se quitó la vida el pasado mes de mayo, unos tres meses después de sufrir abusos y acoso por parte de dos compañeros. Uno de ellos fue detenido en junio poco después de que el caso saliera a la luz.



Las investigaciones muestran que los altos cargos de la Fuerza Aérea habrían tratado de encubrir lo sucedido sin ofrecerle la ayuda apropiada a la víctima. "Basándonos en testimonios y en los precedentes hemos concluido que no hay pruebas suficientes para imputar a otros altos cargos", ha señalado el Ministerio en un comunicado.



Durante las investigaciones, los fiscales también hallaron indicios de que los dos principales responsables habrían acosado a la militar en 2019 y 2020. "Haremos todo lo posible por sacar adelante el caso para que los acusados reciban el castigo correspondiente por su conducta", recoge el documento.



El padre de Lee, sin embargo, ha lamentado que la investigación se ha desarrollado de forma "torpe" desde un inicio y ha trasladado su frustración. "Hemos esperado creyendo lo que decía el presidente, pero ahora solo derramo lágrimas", ha lamentado.



El caso provocó la dimisión del exjefe de Gabinete de la Fuerza Aérea Lee Seong Yong y provocó que el presidente, Moon Jae In, pidiera perdón públicamente.