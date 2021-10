Continúan las labores de extinción de fuegos forestales en el centro de Argentina

Fotografía cedida por Cadena 3 que muestra un incendio registrado desde hace unos días en la provincia de Córdoba (Argentina). EFE/Cadena 3

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- Más de 400 brigadistas continúan trabajando en las labores de extinción de los incendios forestales declarados hace unos días al norte de la provincia argentina de Córdoba (centro), en unos fuegos que ya han arrasado más de 30.000 hectáreas y acabado con la vida de tres personas.

"Esto todo es nuestro, a mí se me han quemado 20 kilómetros, ¿y las vacas que se han quemado? No lo arreglamos más, tenemos que vender el campo y vender todo", lamentó un vecino ante los medios locales mientras huía de la zona con sus pertenencias.

En declaraciones radiales, el secretario de Gestión de Riesgo Climático cordobés, Claudio Vignetta, afirmó este jueves que la zona más preocupante es Caminiaga (Sobremonte), en donde están instalados la mayoría de los 470 bomberos implicados en los trabajos de extinción.

"Estamos mejor que ayer. Ayer tuvimos un día muy complicado, con un viento sur y ráfagas de hasta 70 kilómetros, pero durante la noche el clima favoreció, bajó la temperatura, disminuyó el viento y eso hizo que nuestra gente pudiera trabajar", aseveró Vignetta, agregando que la situación actual es de "mayor tranquilidad".

Con todo, el funcionario no aventuró la fecha en que se controlará el incendio, que hasta ahora ha arrasado una superficie de 30.600 hectáreas, según imágenes satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina.

"Están viniendo dos aviones más de Nación, vamos a trabajar con nueve aviones hidrantes y un helicóptero, y eso seguramente va a favorecer al trabajo de la gente que está al terreno", afirmó.

Según medios locales, por el momento tres personas murieron en sus intentos por sofocar las llamas del incendio, la última de ellas un joven de 27 años que falleció este miércoles tras varios días internado.

En cualquier caso, no se han reportado daños en viviendas, "así que los evacuados van volviendo a medida que el fuego pasa", según afirmó Vignetta.

Por su parte, el ministro argentino de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, manifestó que estos incendios se originaron "a partir de un evento natural", concretamente por un rayo que cayó en la zona.

"Los fuegos siempre son intencionales, en el 95 %, pero este no, este fue a partir de un rayo que hizo comenzar la cabeza de este fuego", aseguró el ministro en declaraciones a AM 750.

Según Cabandié, el año pasado más de 1,6 millones de hectáreas fueron calcinadas por los incendios en Argentina, una cifra que disminuyó a 200.000 en lo que va de 2021.

Además de estos fuegos en el norte de Córdoba, hay otros dos focos de incendios activos en Argentina, ubicados en la provincia de La Rioja (oeste) y de Entre Ríos (este).