Colombia/Venezuela.- La apertura comercial fronteriza entre Colombia y Venezuela se resiste y no llegará este viernes

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela no ocurrirá este viernes, ha asegurado el protector designado para el estado de Táchira, Freddy Bernal, que ha indicado que falta "coordinación" entre las autoridades de ambos países, a pesar del anuncio venezolano del fin del cierre, algo que solo se ha materializado en términos humanitarios, y no en el aspecto comercial.



El pasado lunes, Caracas anunció la apertura comercial en la frontera con Colombia, intercambios que tendrán que llevarse a cabo con "estrictas medidas de bioseguridad", en el marco de la pandemia de COVID-19.



No obstante, "para que se dé la reapertura comercial tienen que ponerse de acuerdo las autoridades de Venezuela y Colombia", ha matizado Bernal en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio. "Estábamos dispuestos a comenzar la circulación de mercancía este viernes, pero por lo que veo no se va a poder porque tiene que haber una coordinación", ha agregado.



El ahora candidato a gobernador de Táchira ha indicado que durante dos años ha mantenido "reuniones de bajo perfil con autoridades colombianas, hasta que el presidente (Iván) Duque dio autorización de reuniones formales". Fue entonces cuando llegaron a un acuerdo, ha indicado.



Duque ya había avisado esta semana que la reapertura no sería "de manera súbita". Oficialmente, la apertura de la frontera se produjo el martes, aunque la situación en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, que conectan los países, no parece haber sido distinta a otras jornadas ya que solo se ha permitido el paso desde Venezuela en el denominado corredor humanitario.



De esta manera, se ha permitido el paso de personas, pero el comercial se ha visto obstaculizado a pesar del anuncio de Caracas, como han denunciado los medios de comunicación y la gobernadora de Táchira, Laidy Gómez, opositora al Gobierno de Nicolás Maduro.



La frontera entre Colombia y Venezuela lleva cerrada desde 2019, cuando Colombia apoyó a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, para intentar llevar "ayuda humanitaria" al otro lado de la frontera, algo que el presidente Nicolás Maduro rechazó.